Плагиат и безвкусие. Худшие гербы футбольных сборных

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сегодня, 19:00

«Соккер.ру» сможет удивить и испугать людей с чувством вкуса.

Даже когда страна крошечная, ее жители находят повод если не для гордости, то для любви и симпатии. Футбол – спорт номер один в мировом масштабе, но почему тогда приличный дизайн не используют, если он копеечный?

У большого количества национальных футбольных сборных ужасные логотипы, хуже, чем у клубов. Как под такими гербами выпускают на поля команды целых стран? Причем не всегда речь о тех, кого сложно найти на карте.

Даже первые сборные в рейтинге ФИФА выбрали безвкусные и ужасные новые символы. Но обо всех по порядку.

Плагиат и культ «Арсенала»

«Канониры» при ребрендинге выбрали такую форму щита для логотипа, что их идею многие одалживают. Конечно же, нет патента на форму логотипа, однако когда в одной отрасли начинают плодиться похожие между собой знаки узнаваемой формы – лишь в случае с новым символом Северной Македонии «сплюснутым», то это смотрится странно.

У Тринидада и Тобаго новый логотип скучный и плохой, но хотя бы лучше того, что был раньше – на ЧМ -2006 выступали с ужасным гербом на сердце. Также интересно, это ирландцы и израильтяне решили сэкономить, или просто один украл у другого? Речь о плагиате, Израиль представил знак позже, но после релиза логотип, похожий на ирландский, почему-то оставили:

Привет из 80-х или диско 90-х

Еще одна категория страшненьких гербов. Они даже в 80-х и 90-х были ужасными, ведь полно мировых брендов, рисовавших красивые за сто лет до этого, однако есть страны, где до сих пор играют под примитивными, скучными гербами, словно нарисованными детьми футбольных чиновников.

Деньги для дизайна выделили, но профессионалов не нанимали? Гербы сборных Восточного Тимора, Эритреи и Руанды можно нарисовать в «Paint», максимально убогие. У ЦАР смешной символ, но сочетание цветов жуткое и желтый человечек – страшный. Гвинея-Бисау представлена невероятно безвкусным гербом родом из 90-х, у Гайаны слабый знак.

Дизайнер логотипа Афганистана застрял в прошлом веке, а пакистанцы, такое ощущение, наняли работника из Индии, и тот решил поиздеваться над соседями. У Вьетнама безликий логотип. Знак Северной Кореи, возможно, рисовал Ким Чен Ын, поэтому оставим погон без комментариев – чтобы не объявил войну грешным делом.

Еще один, кто может объявить войну кому угодно – лидер Туркменистана, но лучше бы Гурбангулы Бердымухамедов продал гриф от своей золотой штанги и нанял дизайнера для сборной. Несолидно выходить на поле с таким знаком. Тем более, в основе благородное животное – лошадь, такой шикарный символ не использовать – грех.

И только ужасному дизайну герба сборной Сейшельских островов не удивляемся. У них настолько красивая природа, что плевать на эти ваши логотипы и этот ваш футбол. Что не отменяет уродство знака, застрявшего в прошлом веке:

Издевательство над животными

В Туркменистане лошадь хотя бы задвинули на задний план, плохо нарисовав голову, а вот в этих случаях нужно звонить организациям по защите прав представителей фауны, ведь хуже использовать крутые и популярные в брендинге символы сложно.

Ангилья – самоуправляемая островная территория Великобритании, у которой есть своя сборная, играющая под эгидой ФИФА , имеет такой роскошный символ – дельфина, но они у них почему-то оранжевые, как на гербе островов, бровастые и ужасно нарисованные.

У американских Виргинских островов символ взят с герба, но нарисован намного хуже. У Буркина-Фасо на эмблеме две обрезанные лошади – барону Мюнхгаузену понравились бы, вот только изображено так криво, словно старался пятилетний ребенок – у жеребцов короткие ноги и шея.

У Туниса тоже все ужасно, бедную птицу распяли за кругом. У Республики Конго нарисован страшненький лев. У Замбии сам логотип по форме ужасен, птица словно хочет сбежать с него – настолько некрасивый. Сами животные символы позволяют сделать красивые логотипы, но видим трэш:

Заигрались в концептуальность

Есть страны, где дизайнеры хотели сделать оригинально, но квалификации не хватило. Семь гербов расскажут все о неудачных попытках. Сборная Американского Самоа играет под логотипом, на котором изображен барабан, но сам знак наклонен вправо – редко такое увидишь.

У команды Кабо-Верде знак перечеркнут – хуже не придумаешь, единым целым не является. В Доминиканской Республике прекрасно отдыхали американцы до пандемии, но попытка тамошней федерации нарисовать крутой футбольный знак провалилась. Букву «Д» видно, но это логотип не для футбольной сборной, а для компании начала 21 века.

Ребята из Гватемалы тоже хотели выделиться, но получилось несуразно – не птица, не графика, набор линий, которые плохо держат форму. А вот символ сборной Гондураса точно одобрил бы Артемий Лебедев, выдавший логотип Перми – букву «П», но речь о спортивной сборной, и ворота американского футбола плохо олицетворяют смысл – речь ведь о соккере, европейском футболе.

У эмблемы сборной Киргизии одна проблема – их птица подавилась мячом. Концепция понятная, знак хотели сделать современным, но использовать орнаментные элементы. Однако шрифт, мяч и голова сокола между собой не сочетаются – в разных стилях. А вот у Словении не сочетается логотип с надписью.

Крест из мячей отдает логотипом для компании, что занимается дронами – в лучшем случае. Очень неудачный знак для футбольной команды, на груди у Облака и его коллег какая-то каша из случайно слепленных символов:

Безвкусные эмблемы лидеров

Бельгия и Франция – вожаки рейтинга сборных ФИФА , но у них на футболках красуются невероятно неудачные, сделанные недавно логотипы. Особенно убивает чувство прекрасного новая буква «b» от бельгийцев. Такой логотип за 15 минут можно сделать, но он пустой, некрасивый. Венок прилеплен неудачно и выглядит жалко, еще и с короной в разных стилях:

Конечно, до израильского плагиата на футбольный герб Ирландии далеко и французским «петушкам», и бельгийскому нечто, но где команда Израиля в мировом рейтинге, а где – Бельгия и Франция? Нельзя настолько не уважать свой символ, ведь это как герб для государства.

Ладно, бельгийцы не особо славятся тонким вкусом, у них «Писающий мальчик» высотой 61 сантиметр – главная достопримечательность Брюсселя, но французы куда смотрели? Новый логотип на майках чемпионов мира проигрывает абсолютно всем логотипам Франции в их истории.

И хотя видно желание сделать отсылку к гербу ЧМ -1934, даже с плагиатом на старого петуха не срослось. Французы могут оправдаться наличием герба федерации – он лучше, но тоже спорный. Ставка на минимализм и современность не всегда в геральдике работает, в том числе – футбольной.

Особенно хорошо это понятно по гербу Бельгии – одному из худших на планете, хотя его представили в ноябре 2019 года вместо старого страшненького, но привычного щита. Если заплатили за это чудо десятки тысяч евро – бельгийцев еще и надули, не только подсунули бессмысленный и мертвый знак.