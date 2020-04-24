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Йиранек: «Не исключаю, что Крал может уйти из „Спартака“»

сегодня, 00:39

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек похвалил хавбека «красно-белых» Алекса Крала.

Считаю, что Крал отлично влился в состав «Спартака», показывал на поле очень качественный футбол. Большой вопрос, что будет дальше. Это уже нужно спрашивать у руководства клуба. Я бы не стал исключать, что Крал может уйти. Посмотрим.

Для меня Крал — универсальный футболист. Он начинал карьеру вообще в центре обороны. Потом переместился в полузащиту: сначала в опорную зону, затем чуть выше. Алекс может сыграть практически на любой позиции в середине поля. Я не вижу в этом проблемы. Наоборот, универсальность — это его козырь.

Крал мог бы заиграть практически в любой топ-лиге. Я бы не стал выделять какой-то один чемпионат. Крал — универсальный игрок и может подстраиваться под разные стили игры.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:12
Ну прямо суперзвезда.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 02:03
Мартин хотел сказать, не искючено, что Крал может сбежать из спартака.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:01, ред.
Йиранек: «Крал может уйти из „Спартака“»

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек похвалил хавбека «красно-белых» Алекса Крала.

Уход из Спартака автоматически считается похвалой...??..)))))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 00:48
Не прошел он испытание баней
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 00:47
Йранек баба трепит языком...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:47
Парень только пришел, даже показаться толком не успел.
drug01
drug01
сегодня в 00:46
После этого перерыва все можно ожидать....Вот времечко какое!
Omaxa
Omaxa
сегодня в 00:42
Лучшего игрока потеряют.
Kuvan
Kuvan
сегодня в 00:40
скоро все убегут.
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