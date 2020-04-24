Лунёв: «Буду рвать ж***, чтобы попасть в европейскую топ-лигу»

Вратарь «Зенита» рассказал о том, что поставил перед собой цель перебраться в европейский топ-чемпионат.

У меня есть детская мечта — играть в топовом европейском чемпионате, чтобы реально кайфовать от этого футбола, от этого уровня. Но при этом нужно понимать, что ты должен быть достоин, должен соответствовать этому. Я стараюсь и буду стараться ещё больше, буду рвать ж***, для того чтобы попасть на ступеньку уходящего поезда, запрыгнуть, зубами зацепиться, но попасть в какой-нибудь топовый чемпионат. Это моя мечта детства и цель в футболе. И, конечно, хочется трофеев.

Я ценю то, что прошёл путь до топовой команды российского футбола. Это на данный момент моё главное достижение. Но я не прошёл весь путь, надеюсь, что есть ещё что-то впереди. На данном этапе я доволен карьерой, но недоволен собой, поскольку знаю, что могу играть лучше, быть быстрее, выше, сильнее.