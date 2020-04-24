Лунёв: «Буду рвать ж***, чтобы попасть в европейскую топ-лигу»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв рассказал о том, что поставил перед собой цель перебраться в европейский топ-чемпионат.
У меня есть детская мечта — играть в топовом европейском чемпионате, чтобы реально кайфовать от этого футбола, от этого уровня. Но при этом нужно понимать, что ты должен быть достоин, должен соответствовать этому. Я стараюсь и буду стараться ещё больше, буду рвать ж***, для того чтобы попасть на ступеньку уходящего поезда, запрыгнуть, зубами зацепиться, но попасть в какой-нибудь топовый чемпионат. Это моя мечта детства и цель в футболе. И, конечно, хочется трофеев.
Я ценю то, что прошёл путь до топовой команды российского футбола. Это на данный момент моё главное достижение. Но я не прошёл весь путь, надеюсь, что есть ещё что-то впереди. На данном этапе я доволен карьерой, но недоволен собой, поскольку знаю, что могу играть лучше, быть быстрее, выше, сильнее.
Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин может в любой момент перейти в топ-клуб Европы.
https://www.soccer.ru/news/1178701/lodygin-yuriy-arsenal?comment=29845674comment-29845674
P.S. Что то уж часто и игроки и болелы Зенита про "Ж" разговоры ведут!)))
https://www.soccer.ru/news/1178701/lodygin-yuriy-arsenal?comment=29845674comment-29845674
P.S. Что то уж часто и игроки и болелы Зенита про "Ж" разговоры ведут!)))
Но Лунёву уже много-много лет, а игра из года в год остаётся той же.
Тогда сейчас переходить в условную Голландию или Португалию. Глядишь, и новые стимулы появятся вдали от газовых фонтанов)
Но Лунёву уже много-много лет, а игра из года в год остаётся той же.
Тогда сейчас переходить в условную Голландию или Португалию. Глядишь, и новые стимулы появятся вдали от газовых фонтанов)
дополнительный + в анкете для гейропы
дополнительный + в анкете для гейропы
Мечтать полезно...но мечтать полезней когда тебе 18.......а не 28......
Мечтать полезно...но мечтать полезней когда тебе 18.......а не 28......