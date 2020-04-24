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Лунёв: «Буду рвать ж***, чтобы попасть в европейскую топ-лигу»

вчера, 04:47

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв рассказал о том, что поставил перед собой цель перебраться в европейский топ-чемпионат.

У меня есть детская мечта — играть в топовом европейском чемпионате, чтобы реально кайфовать от этого футбола, от этого уровня. Но при этом нужно понимать, что ты должен быть достоин, должен соответствовать этому. Я стараюсь и буду стараться ещё больше, буду рвать ж***, для того чтобы попасть на ступеньку уходящего поезда, запрыгнуть, зубами зацепиться, но попасть в какой-нибудь топовый чемпионат. Это моя мечта детства и цель в футболе. И, конечно, хочется трофеев.

Я ценю то, что прошёл путь до топовой команды российского футбола. Это на данный момент моё главное достижение. Но я не прошёл весь путь, надеюсь, что есть ещё что-то впереди. На данном этапе я доволен карьерой, но недоволен собой, поскольку знаю, что могу играть лучше, быть быстрее, выше, сильнее.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин может в любой момент перейти в топ-клуб Европы.

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Все комментарии
ziborock
ziborock
вчера в 16:18, ред.
Один уже тоже рвал!)))
https://www.soccer.ru/news/1178701/lodygin-yuriy-arsenal?comment=29845674comment-29845674
P.S. Что то уж часто и игроки и болелы Зенита про "Ж" разговоры ведут!)))
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 13:41
28 лет для вратаря его уровня это не возраст. Так что все возможно. Как говорит Газпром: "Мечты сбываются"...
oFANATo
oFANATo
вчера в 11:57
В Топ лигу вряд ли позовут. Ты да же в сборной не первый номер
Karabal
Karabal
вчера в 11:30
В Зените еще до сих пор совсем не первый.
makkie
makkie
вчера в 09:55
Молодец, хорошее стремление.
Но Лунёву уже много-много лет, а игра из года в год остаётся той же.

Тогда сейчас переходить в условную Голландию или Португалию. Глядишь, и новые стимулы появятся вдали от газовых фонтанов)
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 09:28
    Faustello
    Faustello
    вчера в 09:19
    Короче, скоро подастся в шоубиз)))
    leopit
    leopit
    вчера в 09:12
    по попенделям-надо было к экспертам,в Спартак переходить.....
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    вчера в 08:57
    Адекватной оценки своих возможностей и рядом не стояло,а стало быть можно ожидать очередного срыва.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 08:41
    Да хоть ты её на британский флаг всю порви, ты там на буй не кому не нужен.
    311
    311
    вчера в 08:38
    А по другому никак?)
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 08:02
    Даже близко не европейского уровня игрок.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ cska vperiod (раскрыть)
    вчера в 07:49
    Наоборот
    дополнительный + в анкете для гейропы
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    вчера в 07:48
    Думаю что в рамке Кержаков приличнее Лунева смотрится
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 07:34
    Для начала в 7-й бы лиге Европы неплохо было бы в основе закрепиться...
    Мечтать полезно...но мечтать полезней когда тебе 18.......а не 28......
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 07:30
    это основной принцип)) почти как у певцов и актёров-всё через это))))
    mat73
    mat73
    вчера в 07:30
    Зарплаты попадают в европеюшке, сами оттуда все разбежитесь..
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 07:12
    зачем такие жертвы) может просто попробовать лучше играть)
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 07:10
    Не надо рвать,лучше тренируйся.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 06:53
    Похвальное решение, но оппу лучше оставить целой...
    Суеверный
    Суеверный
    вчера в 06:37
    В топовый чемпионат - реально. Но в какую команду? Только с проблемами во вратарской позиции, таких не много.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 05:35
    Будет рвать значить попадёт
    beefs
    beefs
    вчера в 05:26
    Поздноватенько надумал, дружочек
    ДСА
    ДСА
    вчера в 05:11
    Голубые футбольного мира призадумались.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 05:05
    Главное правильно ее рвать
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 04:54
    С рванной ж**** в топ лигу не примут.
    112910415
    112910415
    вчера в 04:52
    довольно неожиданный метод
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