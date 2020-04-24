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Рэмзи: «Роналду — очень хороший человек»

вчера, 19:01

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи похвалил своего одноклубника Криштиану Роналду.

Криштиану не только невероятный игрок, но и очень хороший человек. Думаю, что он один из лучших футболистов в истории. После первой тренировки он попросил меня посидеть с ним в столовой. 

Мы много говорили, это поразило меня, я сразу стал легко себя чувствовать с ним. Криштиану замечательный человек. Он любит свою команду и всегда полностью выкладывается на тренировках.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ cevin cigan (раскрыть)
сегодня в 01:21
Да нет, просто они сайт перепутали, с их пристрастиями надо немного на другой сайт, они не понимают, что здесь обсуждают футбол, а не их увлечения
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:04
нет повода не согласится))
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 20:01
Ну как же без барсуков? Опять тут как тут и их любимая тема.Воистину у кого что на уме.
FERIS
FERIS ответ волгодон 2 (раскрыть)
вчера в 20:00, ред.
Не всё же время одного гнома восхвалять барсукам.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:32
Кри глаз на Ремзи положил, а тот и растаял.
В столовой Роналду Ремзи: "Ты будешь участвовать в групповом сексе? - А кто участвует? - Ты, я и твоя жена. - Нет, не буду! - Ок, мы тогда её вычёркиваем"
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 19:26
по кабинетному контракту обязан гея восхвалять
а ведь в Арсенале был другим
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:21
13ROS13
13ROS13
вчера в 19:18
Любитель подлизать еще тот.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:15
Ничего нового.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:13
А что он мог сказать)
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 19:12
Он хорош только для Марокканца...😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
shlomo
shlomo
вчера в 19:01
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