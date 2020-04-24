Рэмзи: «Роналду — очень хороший человек»

Полузащитник «Ювентуса» похвалил своего одноклубника .

Криштиану не только невероятный игрок, но и очень хороший человек. Думаю, что он один из лучших футболистов в истории. После первой тренировки он попросил меня посидеть с ним в столовой.

Мы много говорили, это поразило меня, я сразу стал легко себя чувствовать с ним. Криштиану замечательный человек. Он любит свою команду и всегда полностью выкладывается на тренировках.