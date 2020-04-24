Рэмзи: «Роналду — очень хороший человек»

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи похвалил своего одноклубника Криштиану Роналду.
Криштиану не только невероятный игрок, но и очень хороший человек. Думаю, что он один из лучших футболистов в истории. После первой тренировки он попросил меня посидеть с ним в столовой.
Мы много говорили, это поразило меня, я сразу стал легко себя чувствовать с ним. Криштиану замечательный человек. Он любит свою команду и всегда полностью выкладывается на тренировках.
В столовой Роналду Ремзи: "Ты будешь участвовать в групповом сексе? - А кто участвует? - Ты, я и твоя жена. - Нет, не буду! - Ок, мы тогда её вычёркиваем"
В столовой Роналду Ремзи: "Ты будешь участвовать в групповом сексе? - А кто участвует? - Ты, я и твоя жена. - Нет, не буду! - Ок, мы тогда её вычёркиваем"
а ведь в Арсенале был другим
а ведь в Арсенале был другим