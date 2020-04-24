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Алешандре: «Буду счастлив, если меня пригласят работать в „Спартак“»

вчера, 15:55

Бывший защитник «Спартака» и сборной Бразилии Алешандре, сыгравший за московский клуб всего в одном матче, поделился мнением о своей карьере в России.

Рад ли я, что в моей жизни были Россия и «Спартак»? Безусловно. Пусть я и столкнулся с травмой, толком не поиграл за команду, но всё равно многое извлёк из этого периода. Тот этап теперь помогает мне в тренерской профессии. Жизнь состоит из больших испытаний, и теперь моя основная задача – засиять на весь мир как главный тренер.

Возможно, в один день меня пригласят работать в «Спартак». Я буду счастлив, ведь полюбил Москву, хочу вернуться ещё раз в этот город. А ещё до сих пор немного слежу за «Спартаком». И даже подписан на его страницы социальных сетях.

Ранее уже о самом Алешандре рассказал бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:25
У нас своих девать некуда, с более богатыми заслугами
makkie
makkie
вчера в 21:22
Странный тип, конечно)
Хочет в России подзаработать - в Бразилии поди на второстепенных ролях бегает :)
Cap700
Cap700
вчера в 17:25
Главное, что извлек из спартака это деньги, они ни для кого не жалеют денег, украденных у народа.
drug01
drug01
вчера в 17:17
Видно обьявился еще один внебрачный игрок "Спартака",который мечтает войти в команду Федуна. У нас своих столько,что можем составить целую колонну. Увы,сожалею видно у него ничего не получится.....
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 17:16
Это тот, которому ногти в раздевалке понравилось стричь? Пусть идет, там такие требуются.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 16:52
Умные тебе скажут, что избежал ты участи вляпаться по самые гланды. Гыгыгы
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 16:43
Начальником команды. Опыт тесного общения с Жиляевым не должен пропасть зазря.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:09
Это за какие заслуги?)))
Red blu
Red blu
вчера в 15:57, ред.
Федун сказал будет выживание футбола.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:56
Хочет отомстить и отправить спартак в пердив.
Red blu
Red blu
вчера в 15:56, ред.
Скорее всего не пригласят. Кризис наступает.
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