«ТАИФ» сократит финансирование «Рубина» на 70%

Сообщается, что «ТАИФ» на 70% уменьшит финансирование «Рубина».
По данным источника, объем вливаний в «Рубин» сократится с 2 млрд рублей (как было запланировано на сезон-2020/21) до 600 млн.
«ТАИФ» — крупный российский холдинг, контролирующий большую часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана.
Ранее стало известно, что «Рубин» договорился с игроками о сокращении зарплат на 50%.
Для холдинга, контролирующего большую часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей любого региона 1,4 млрд (рублей) - ничто..мизерная сумма...
Для холдинга, контролирующего большую часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей любого региона 1,4 млрд (рублей) - ничто..мизерная сумма...