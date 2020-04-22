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«ТАИФ» сократит финансирование «Рубина» на 70%

22 апреля 2020, 09:42

Сообщается, что  «ТАИФ» на 70% уменьшит финансирование «Рубина».

По данным источника, объем вливаний в «Рубин» сократится с 2 млрд рублей (как было запланировано на сезон-2020/21) до 600 млн. 

«ТАИФ» — крупный российский холдинг, контролирующий большую часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана.

Ранее стало известно, что «Рубин» договорился с игроками о сокращении зарплат на 50%.

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Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 10:25
Леню кинули
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
22 апреля в 21:28
ТАИФ забил на футбол и будет спонсировать тараканьи бега, так как поклонников этого вида спорта в Татарстане больше чем любителей футбола
mars6791
mars6791
22 апреля в 16:17
Наверное это ожидает (сокращение финансирования) и другие клубы.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ Литейный 4 (раскрыть)
22 апреля в 14:09
В пердиве место питерскому гос. проекту
oFANATo
oFANATo
22 апреля в 13:56
Зря Слуцкий связался с ТАИФ.
Литейный 4
Литейный 4
22 апреля в 12:00
Пора Рубину в Пердив и свиней туда же прихватить. Всё равно на них никто уже не ходит. Гыгыгы
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
22 апреля в 11:30
руиновых в пердив...
armeec_
armeec_
22 апреля в 11:13
Началось, толи еще будет, не только с Рубином.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 10:38
С хорошими деньгами Слуцу ничего не сделать было, а теперь ваще в ФНЛ дорога...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 10:00, ред.
Странно.....
Для холдинга, контролирующего большую часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей любого региона 1,4 млрд (рублей) - ничто..мизерная сумма...
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 09:55
это скорее утка)) не те масштабы)))
112910415
112910415
22 апреля в 09:48
новость, лишенная оптимизма
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