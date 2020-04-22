«ТАИФ» сократит финансирование «Рубина» на 70%

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22 апреля 2020, 09:42

Сообщается, что «ТАИФ» на 70% уменьшит финансирование «Рубина».

По данным источника, объем вливаний в «Рубин» сократится с 2 млрд рублей (как было запланировано на сезон-2020/21) до 600 млн.

«ТАИФ» — крупный российский холдинг, контролирующий большую часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана.

Ранее стало известно, что «Рубин» договорился с игроками о сокращении зарплат на 50%.