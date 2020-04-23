Футболисты и руководство «Енисея» пошли на сокращение зарплат

Директор «Енисея» Алексей Ивахов заявил, что зарплаты футболистов и руководителей клуба будут сокращены на 10% во время перерыва, возникшего из-за пандемии коронавируса.

В условиях, когда временно приостановлены тренировки и соревнования, когда региональный бюджет сосредоточен на поддержке социальных направлений, мы хотим со своей стороны оказать посильную помощь. Чтобы поддержать «Енисей» в это непростое для всех время, мы предложили пойти на уменьшение заработной платы. Здорово, что нас поняли. Подчеркну — решение это взвешенное, осознанное и добровольное. Еще раз благодарю ребят за понимание ситуации и отклик.