ГлавнаяНовости

Футболисты и руководство «Енисея» пошли на сокращение зарплат

вчера, 11:37

Директор «Енисея» Алексей Ивахов заявил, что зарплаты футболистов и руководителей клуба будут сокращены на 10% во время перерыва, возникшего из-за пандемии коронавируса. 

В условиях, когда временно приостановлены тренировки и соревнования, когда региональный бюджет сосредоточен на поддержке социальных направлений, мы хотим со своей стороны оказать посильную помощь. Чтобы поддержать «Енисей» в это непростое для всех время, мы предложили пойти на уменьшение заработной платы. Здорово, что нас поняли. Подчеркну — решение это взвешенное, осознанное и добровольное. Еще раз благодарю ребят за понимание ситуации и отклик.

Недавно Алексей Ивахов опроверг информацию о возобновлении тренировок.

Все новости
СлухиЛа Лига рекомендует клубам сократить расходы на трансферы
Вчера, 20:07 Комментарии10
«Луч» ищет новых инвесторов
Вчера, 14:29 Комментарии6
«ТАИФ» сократит финансирование «Рубина» на 70%
22 апреля Комментарии12
В прессе появились слухи, что «Лацио» перестал платить зарплаты
22 апреля Комментарии4
ОфициальноАвиакомпания «Россия» продлит спонсорский контракт с «Зенитом»
21 апреля Комментарии30
СлухиПСЖ хочет снизить игрокам зарплату на 20-30%
20 апреля Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VIPded
VIPded
вчера в 12:33
А куда деваться?...(((
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 12:19
и их достало)))
13ROS13
13ROS13
вчера в 12:14
Им еще и зарплату платят?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:11
МРОТ то нужно оставить.
beefs
beefs
вчера в 12:05
это неизбежный поступок
SSPZ
SSPZ
вчера в 11:37
как все, так и они
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100