В прессе появились слухи, что «Лацио» перестал платить зарплаты

В прессе стали появляться слухи, что «Лацио» не планирует платить зарплаты игрокам за март.
Однако официальный представитель римского клуба опроверг данную информацию.
Известие о том, что «Лацио» не стал платить зарплату за март, не имеет под собой оснований. Я уже опроверг эту информацию в журнале, который опубликовал статью. Меня заверили, что будет опубликовано опровержение этой информации, но я еще раз повторяю, что это ложные слухи.
Да, президент клуба разрешил использовать законные средства, чтобы урезать зарплаты тем, кто будет нести ложную информацию. Но не более того.
Ранее сообщалось, что игроки соседней «Ромы» пожертвовали окладами ради сотрудников клуба.
но поскольку все игроки уличены в сливе ложной информации, получать деньги они не смогут ...
но поскольку все игроки уличены в сливе ложной информации, получать деньги они не смогут ...