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В прессе появились слухи, что «Лацио» перестал платить зарплаты

22 апреля 2020, 09:24

В прессе стали появляться слухи, что «Лацио» не планирует платить зарплаты игрокам за март. 

Однако официальный представитель римского клуба опроверг данную информацию. 

Известие о том, что «Лацио» не стал платить зарплату за март, не имеет под собой оснований. Я уже опроверг эту информацию в журнале, который опубликовал статью. Меня заверили, что будет опубликовано опровержение этой информации, но я еще раз повторяю, что это ложные слухи. 

Да, президент клуба разрешил использовать законные средства, чтобы урезать зарплаты тем, кто будет нести ложную информацию. Но не более того. 

Ранее сообщалось, что игроки соседней «Ромы» пожертвовали окладами ради сотрудников клуба.

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minai
minai
22 апреля в 10:44
Это чтобы Дзюбу отпугнуть.
VAN ARM
VAN ARM
22 апреля в 10:07
и кто же такие слухи распускает то)))) уж не уткин ли)))
112910415
112910415
22 апреля в 09:56
с зарплатой в Лацио нормально !
но поскольку все игроки уличены в сливе ложной информации, получать деньги они не смогут ...
beefs
beefs
22 апреля в 09:25
это последствия короны
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