В прессе появились слухи, что «Лацио» перестал платить зарплаты

В прессе стали появляться слухи, что «Лацио» не планирует платить зарплаты игрокам за март.

Однако официальный представитель римского клуба опроверг данную информацию.

Известие о том, что «Лацио» не стал платить зарплату за март, не имеет под собой оснований. Я уже опроверг эту информацию в журнале, который опубликовал статью. Меня заверили, что будет опубликовано опровержение этой информации, но я еще раз повторяю, что это ложные слухи.

Да, президент клуба разрешил использовать законные средства, чтобы урезать зарплаты тем, кто будет нести ложную информацию. Но не более того.