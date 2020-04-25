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Правительство Италии готово разрешить тренировки, но при одном условии

сегодня, 13:11

Правительство Италии намерено принять протокол для возобновления тренировок для клубов Серии А.

Однако это произойдет только в том случае, если клубы будут готовы предоставить по пять тестов на наличие коронавируса для каждого футболиста, который будет принимать участие в тренировочном процессе.

Итальянская федерация футбола (FIGC) уже разработала протокол для обеспечения безопасности игроков и персонала после возвращения команд на базы клубов.

Протокол будет включать в себя тренировки в небольших группах, поддержание социальной дистанции, раздевалки максимум для трех человек, а также регулярная уборка всех помещений. 

Недавно управляющий директор Серии А выступил за возобновление чемпионата.

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Все комментарии
Clavан
Clavан
сегодня в 14:19
Под контролем все возможно делать.
112910415
112910415
сегодня в 14:09
не прямо сейчас, но вскоре это может случиться
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:59
сделают всё что скажут)))
beefs
beefs
сегодня в 13:49
круто но справедливо
VIPded
VIPded
сегодня в 13:41
Безопасность превыше всего.
oFANATo
oFANATo ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 13:38, ред.
По данным Департамента гражданской защиты Италии, за последние 24 часа в Италии умерли 464 пациента с COVID-19 против 437 днем ранее.

За сутки зафиксировали 2 646 новых случаев инфицирования коронавирусом,

Как бы потом не пожалеть от такой поспешности.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:29
Итальянцы начинают и выигрывают.
CPS
CPS
сегодня в 13:15
Мудрое решение вопроса.
Climent
Climent
сегодня в 13:12
Хоть так.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:12
Начинать надо осторожно
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