Правительство Италии готово разрешить тренировки, но при одном условии

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сегодня, 13:11

Правительство Италии намерено принять протокол для возобновления тренировок для клубов Серии А.

Однако это произойдет только в том случае, если клубы будут готовы предоставить по пять тестов на наличие коронавируса для каждого футболиста, который будет принимать участие в тренировочном процессе.

Итальянская федерация футбола ( FIGC ) уже разработала протокол для обеспечения безопасности игроков и персонала после возвращения команд на базы клубов.

Протокол будет включать в себя тренировки в небольших группах, поддержание социальной дистанции, раздевалки максимум для трех человек, а также регулярная уборка всех помещений.

Недавно управляющий директор Серии А выступил за возобновление чемпионата.