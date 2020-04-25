Правительство Италии готово разрешить тренировки, но при одном условии

Правительство Италии намерено принять протокол для возобновления тренировок для клубов Серии А.
Однако это произойдет только в том случае, если клубы будут готовы предоставить по пять тестов на наличие коронавируса для каждого футболиста, который будет принимать участие в тренировочном процессе.
Итальянская федерация футбола (FIGC) уже разработала протокол для обеспечения безопасности игроков и персонала после возвращения команд на базы клубов.
Протокол будет включать в себя тренировки в небольших группах, поддержание социальной дистанции, раздевалки максимум для трех человек, а также регулярная уборка всех помещений.
Недавно управляющий директор Серии А выступил за возобновление чемпионата.
За сутки зафиксировали 2 646 новых случаев инфицирования коронавирусом,
Как бы потом не пожалеть от такой поспешности.
За сутки зафиксировали 2 646 новых случаев инфицирования коронавирусом,
Как бы потом не пожалеть от такой поспешности.