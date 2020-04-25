«Зенит» провел трансляцию тренировок игроков

«Зенит» провел трансляцию тренировок футболистов, которые занимались в режиме самоизоляции.
Игроки петербургского клуба поработали на велотренажерах и выполнили ряд упражнений под руководством тренера по физподготовке Андреа Сканавино.
«Зенит» провел трансляцию тренировок футболистов, которые занимались в режиме самоизоляции.
Игроки петербургского клуба поработали на велотренажерах и выполнили ряд упражнений под руководством тренера по физподготовке Андреа Сканавино.
Приходится бесплатно раздавать билеты.
Приходится бесплатно раздавать билеты.
После матча с «Динамо» суммарное количество зрителей (251 456), посетивших матчи ПФК ЦСКА в этом чемпионате, превысило рекордный показатель прошлого сезона (234 080).
зачем вам стадион на 50 тысяч, если вы Петровский заполнить не можете?)))
Приходится бесплатно раздавать билеты.
После матча с «Динамо» суммарное количество зрителей (251 456), посетивших матчи ПФК ЦСКА в этом чемпионате, превысило рекордный показатель прошлого сезона (234 080).
зачем вам стадион на 50 тысяч, если вы Петровский заполнить не можете?)))
Приходится бесплатно раздавать билеты.