«Зенит» провел трансляцию тренировок игроков

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сегодня, 13:28

«Зенит» провел трансляцию тренировок футболистов, которые занимались в режиме самоизоляции.

Игроки петербургского клуба поработали на велотренажерах и выполнили ряд упражнений под руководством тренера по физподготовке Андреа Сканавино.