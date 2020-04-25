ГлавнаяНовости

«Зенит» провел трансляцию тренировок игроков

сегодня, 13:28

«Зенит» провел трансляцию тренировок футболистов, которые занимались в режиме самоизоляции.

Игроки петербургского клуба поработали на велотренажерах и выполнили ряд упражнений под руководством тренера по физподготовке Андреа Сканавино.

Все новости
Роналду опубликовал фото тренировки: «Оставайтесь сильными»
Сегодня, 22:56 ФотоКомментарии6
«Арсенал» возобновит тренировки на базе клуба со следующей недели
Сегодня, 21:21 Комментарии8
«Спартак» показал тренировки Ларссона в домашних условиях
Сегодня, 13:56 ВидеоКомментарии7
Правительство Италии готово разрешить тренировки, но при одном условии
Сегодня, 13:11 Комментарии9
Ибрагимович отметился голом в тренировочном матче за «Хаммарбю»
Сегодня, 08:54 ВидеоКомментарии5
Дзюба: «Тренировки? Делаем удивительные вещи, которые не понимаем»
Сегодня, 04:57 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 21:26
Да парень, тут ты немного оспартачился с посещением питерского стадиона. Там минимальное количество болельщиков в 2 раза превышает ваш максимум. А если точнее посчитать. То с 1 января 2019, по 31 декабря 2019, то есть за год арену в Питере посетили на матчах чемпионата, кубках, евротурнирах 1460000. Почти полтора миллиона. Против ваших 300 тысяч. Почти в 5 раз. Сравнил портки и пуговку от них. Гыгыгы 3 раза вам.
oFANATo
oFANATo ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 20:35
Зачем вам стадион на 55 тыс., если вы Петровский заполнить не можете?)))
Приходится бесплатно раздавать билеты.
Литейный 4
Литейный 4 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 14:47
Ахахахаха! Вы не в теме. В Петербурге построен новый стадион. Где посещаемость 45+ на матчи аутсайдеров, а на топовые 55+. Против ваших 7 тысяч на коней. Гыгыгы Вам 3 раза.
oFANATo
oFANATo ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 14:36, ред.
На матче ПФК ЦСКА — «Динамо» команды поддерживали 24 482 зрителя. Это новый рекорд посещаемости в домашних матчах с бело-голубыми в чемпионатах России. Вместимость арены 30 тысяч.

После матча с «Динамо» суммарное количество зрителей (251 456), посетивших матчи ПФК ЦСКА в этом чемпионате, превысило рекордный показатель прошлого сезона (234 080).

зачем вам стадион на 50 тысяч, если вы Петровский заполнить не можете?)))
Приходится бесплатно раздавать билеты.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:31
Ну насмешил один про посещаемость. Держите меня трое, а то от смеха лопну. Ладно может с испугу спартач про посещаемость сказать, а тут болельщик коней сравнивает их посещаемость и Зенита. Он видать в Петербурге ни разу не был, не говоря уже о стадионе. Гыгыгы 3 раза.
Литейный 4
Литейный 4 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 14:27
Ахахаха, это кто там про посещаемость говорит при своих 7 тысячах загоняемых на стадион?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:20
ещё немного и начнут в весёлых стартах участвовать))
oFANATo
oFANATo ответ Karabal (раскрыть)
сегодня в 14:20
Посещаемость на матчах зенита липовая. В Питере раздают бесплатные билеты на матчи, зачем вам стадион на 50 тысяч, если вы Петровский заполнить не можете?)))
Karabal
Karabal ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 14:11, ред.
У цска точно нет болельщиков, исчезают вместе с командой. Команда никакого интереса не представляет совсем.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 13:58
Что ни тема про Зенит, то в главных. Иногда смехом туда Спартак попадает. А другие клубы? Нет интереса или болельщиков нетУ? Гыгыгы
SSPZ
SSPZ
сегодня в 13:36
Возможно и так, провести.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100