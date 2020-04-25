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Смертью Самохвалова заинтересовались правоохранительные органы

сегодня, 15:07

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались смертью 22-летнего воспитанника «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, об этом сообщает источник информации.

Днем 20 апреля парню стало плохо во время пробежки и он упал на асфальт. Несколько очевидцев донесли Иннокентия до машины и отвезли до ближайшего медицинского учреждения (местная женская консультация). Там врачи пытались оказать ему экстренную помощь, однако Самохвалов умер спустя несколько минут не приходя в сознание.

Во время проверки у полиции появилась информация, что Иннокентию три года назад был поставлен диагноз «Миокардит», однако он продолжал профессионально заниматься спортом. Правда, судя по документам, имеющимся в нашем распоряжении, на момент обследования в «центре синкопальных состояний и сердечных аритмий» в 2017 году диагноз в итоге не подтвердился.

При этом Самохвалов дважды в год проходил углубленные обследования в клинике спортивной медицины. Последнее обследование показало, что Иннокентий «практически здоров» (такую формулировку медики обычно пишут всем игрокам, без особых проблем прошедшим медосмотр), и он был допущен врачами к сезону.

В настоящий момент материалы по смерти Самохвалова находятся в полиции. Есть вероятность, что они будут переданы в Следственный комитет. Тогда следователи будут узнавать, была ли на самом деле у Иннокентия миокардия и имели ли право врачи «клиники спортивной медицины» допускать его до соревнований.

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Все комментарии
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 19:13
нищие врачи на таком уровне ? - ты откуда эти наивные фантазии берёшь , тут тебе не медики из деревни с копеечной зарплатой
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 17:05
Развалили наше здравоохранение из-за жадности , а теперь с нищих врачей спрашивать будут ?! А сами в сторонке будут покуривать с улыбочками ! Оставьте врачей в покое ! С себя начните ,гады !
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:46
какая глупость.
112910415
112910415
сегодня в 15:16
отдельным "эффективным менеджерам" теперь будет не до борьбы с Сёминым
Karabal
Karabal ответ волгодон 2 (раскрыть)
сегодня в 15:12
Они и там отдыхать будут.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 15:09
Кикнадзе и Селюка на Магадан.
AgentART
AgentART
сегодня в 15:08
Давно пора тряхануть Кикнадзе и его окружение.
beefs
beefs
сегодня в 15:07
вот тебе Бабушка и юрьев день
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