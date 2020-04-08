З. Бакаев ушёл на двухнедельный карантин в Ингушетии

Полузащитник «Спартака» в сторис инстаграма «красно-белых» рассказал, что вернулся в Ингушетию во время режима самоизоляции:

Я нахожусь сейчас в Ингушетии, на своей родине. Прилетел сюда четыре дня назад. Обычно я еду домой, к бабушке и дедушке, но сейчас я снял квартиру, чтобы не рисковать их здоровьем. Прилетел из Москвы, кто его знает… Две недели лучше поживу на квартире, чтобы не рисковать. В основном сижу дома, пытаюсь не выходить. Здоровья всем нашим близким!