З. Бакаев ушёл на двухнедельный карантин в Ингушетии

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в сторис инстаграма «красно-белых» рассказал, что вернулся в Ингушетию во время режима самоизоляции:
Я нахожусь сейчас в Ингушетии, на своей родине. Прилетел сюда четыре дня назад. Обычно я еду домой, к бабушке и дедушке, но сейчас я снял квартиру, чтобы не рисковать их здоровьем. Прилетел из Москвы, кто его знает… Две недели лучше поживу на квартире, чтобы не рисковать. В основном сижу дома, пытаюсь не выходить. Здоровья всем нашим близким!
Ранее Бакаев выставил свою футболку на благотворительный аукцион.
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Халявный инет и электричество?))))
На каждой ветке по 1-2 комментария с утра до вечера.
Халявный инет и электричество?))))