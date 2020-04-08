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З. Бакаев ушёл на двухнедельный карантин в Ингушетии

вчера, 19:53

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в сторис инстаграма «красно-белых» рассказал, что вернулся в Ингушетию во время режима самоизоляции:

Я нахожусь сейчас в Ингушетии, на своей родине. Прилетел сюда четыре дня назад. Обычно я еду домой, к бабушке и дедушке, но сейчас я снял квартиру, чтобы не рисковать их здоровьем. Прилетел из Москвы, кто его знает… Две недели лучше поживу на квартире, чтобы не рисковать. В основном сижу дома, пытаюсь не выходить. Здоровья всем нашим близким!

Ранее Бакаев выставил свою футболку на благотворительный аукцион. 

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Cap700
Cap700
сегодня в 00:47
Пусть себе по горам бегает.
zsb1961
zsb1961
вчера в 22:44
Главное - не заболеть.
makkie
makkie ответил VAN ARM
вчера в 22:26
весна)) горы)))
Ты отдыхаешь хоть?
На каждой ветке по 1-2 комментария с утра до вечера.
Халявный инет и электричество?))))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:00
весна)) горы)))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:44
А чё он вообще из Москвы улетел.
Comdiv
Comdiv
вчера в 20:13
Великое событие.
beefs
beefs
вчера в 19:53
еще один
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