«Зенит» — империя зла? Проверяем теорию Уткина

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вчера, 12:31

Василий обвиняет клуб в разорении РПЛ , а «Соккер.ру» оценивает броское мнение.

За теорию. Трансферное поведение

Уткин подкрепляет такой аргумент, упоминая знаменитый трансфер Сутормина за 50 тысяч рублей. Для объективности добавим еще два штриха – похоже, за такую же сумму Алексея этапировали в «Рубин», диким был не только переход в «Зенит». Однако ни РФС , ни РПЛ не отреагировали, хотя сделки беспрецедентные. Переход Новосельцева за 8 млн рублей и табун свободных агентов из «Ростова» тоже никого не смутили. «Зенит» вписывается в правила УЕФА , не переплачивая за россиян, но лишая заработка соперников и маленькие академии – им не достаются жизненно важные проценты.

Против. «Зенит» часто проигрывает

Какая империя, когда ниже «Ростова» в таблице финишировали в недавнем прошлом, титул «Спартаку» отдавали, Кубок России не могут выигрывать так часто, как ЦСКА и «Локомотив»? Какой-то слабый император-диктатор получается. Пакости влияют на репутацию «Зенита» как клуба – Уткин специально отмечает, что разделяет фанатов, игроков и сам проект при оценке, но параллельно у петербуржцев нет статуса гегемона. Даже если хотят быть злодеями, то не получается. А по логике диктата денег можно назвать империей зла ПСЖ , «Баварию» или «Ювентус». Но и здесь Уткин находит разницу.

За теорию. Тратят общее достояние

«Лукойл» официально частная компания. У Федуна и Алекперова есть личные миллиарды. А у руководства разных нефтегазовых компаний «Газпрома» есть официально только зарплата, немаленькая, но в разы меньше, чем нужно для финансирования футбольного клуба с бюджетом «Газпрома». Гинер и его друзья – бизнесмены, в том числе, погоревшие из-за проблем российского бизнеса за рубежом. Галицкий – предприниматель. А вот РЖД или «Газпром» — государственные компании. «Ювентус» и «Бавария» зарабатывают и частные конторы. «Зенит» и «Локомотив» — тратят, причем частенько казенные деньги. И из двух на громкий титул «империя» тянут только первые.

Против. Грехи есть и у других клубов

Можно подумать, «Спартак» не обвинялив том, что их титул «подарен». Можно подумать, что все чемпионства ЦСКА без скандалов. Прямо сейчас бывший арбитр сознается в десятках преступлений, рассказывает, что в российском футболе были взятки в эпоху, когда «Спартак» собирал серии чемпионств, а всем плевать – нулевая реакция футбольных властей. Даже словесно не осудили. Если хорошо порыться, то найдете дичь в истории и маленьких клубов – возьмите «Кубань» с переговорами при помощи утюга, и чемпионских. «Рубину» и ЦСКА непросто будет зайти в список безгрешных. То есть «Зенит» просто один из, причем по коварству не лучший.

За теорию. Отсталость телевиденья

На ТВ в России тратят щедро, миллиарды, ведь используют для продвижения идеологии. А футбол получает крохи. Раз монополистом на рынке трансляций отечественного футбола остается канал из структуры «Газпром-Медиа», то тактика сознательная? Неужели развитие футбола как бизнеса на вечном ручнике из-за страха конкуренции? Если «Ростову» дать 10 миллионов, а «Зениту» даже 30, то Карпин все равно может оказаться выше в таблице. А ЦСКА 20 миллионов евро в год давать страшно – будут чемпионами. Убыточность ТВ тормозит бизнес, но выгодна тому, кому деньги не нужны.

Против. Остальных тоже презирают

Василий Вячеславович напирает на то, что «Зенит» можно обозначить «империей зла», поскольку их презирают. Но раз в своем первом абзаце аргументации упомянул «Реал», то получается нестыковка. «Мадрид» богатый, поскольку сам зарабатывает, а не из-за спонсора, но его тоже многие ненавидят, одно другому не мешает. В российском футболе у всех знаменитых много как друзей, так и врагов. «Зенит» не любят почти все москвичи, петербуржцы — отличный раздражитель. Вот только «Спартак» тоже многие не любят, что не делает клуб Федуна сразу империей зла.

За теорию. Подаренный клубу стадион

Им построили за государственный счет современный огромный стадион, что помогло оторваться в финансовом плане даже от «Спартака». Разрыв не настолько большой, чтобы оправдывал ужасные результаты москвичей, но стадион за 1 рубль в год за аренду дает «Зениту» толчок в развитии, который не получили остальные. Тот же ЦСКА из-за постройки арены, что не приносит прибыль, достался в руки инвестиционному банку, Гинер потерял клуб. А «Зенит» ищет и успешно находит лазейки, что вправду его выделает. «Спартак» за свою арену заплатил, как и «Краснодар», а «Ростов» платит за аренду не 1 рубль. Неравные условия.

Против. Другие тоже находят лазейки

Может, вся РПЛ – империя зла? Глупо спорить, что казнокрадов в России – пруд пруди, это подтверждают первые лица государства. Реальные чиновники далеко не такие вдумчивые и милые, как в тонком и слишком качественном, чтобы стать мегапопулярным, сериале «Последний министр». Так что если «Зенит» кормится с казны активно и похож на империю, то любой другой де-факто сосущий бюджет клуб просто королевство, причем вряд ли настолько организованное. Если газ – народное достояние, то чем нефть хуже? «Спартак», ЦСКА , «Локомотив», «Рубин», «Ростов» и так далее получали деньги разных государственных структур. В игольное ушко не пролезет никто из списка.

За теорию. Административное влияние

Судейские ошибки в пользу всех грандов? Ладно. «Сочи», «Оренбург» и «Урал» проигрывают «Зениту». Бывает. Но у клуба сейчас вправду всюду друзья, как у императора. Причем «Зенит» ведь даже на уровне УЕФА – особенный для России клуб. Многих европейцы наказывали, как «Рубин» и «Динамо». Многих ограничивали, как «Краснодар». А петербуржцы как российский ПСЖ , только их спонсор рекламирует себя в Лиге чемпионов, хотя торгует тем, что в магазине в Европе буквально не купишь.

Мнение читателей. «Зенит» — империя зла?

Уважают ли чемпионы честную конкуренцию? Живут по принципу «все умрут, а я останусь»? Тут Уткин может быть прав, возможно, для них стремление к цели оправдывает средства. Кроме того, футбольные законы пишут под управлением бывшего менеджера чемпионов, конфликт интересов снова в деле.

И по ТВ давно недоумение, и по разделению бюджетного пирога вопросы. Раз уж почти все – государственные, возможно, стоило делить средства по спортивному принципу? «Зениту» хорошо так, как сейчас – европейский по инфраструктуре клуб в отсталой лиге, где президента переизбирают единогласно и без конкурентов.

«Зенит» также не помогал российскому футболу, когда стоило зарубиться с позицией Москвы – по лимиту или расширению лиги не продавили на самом верху отмену глупых решений, убивающих спорт. Не лоббировали в годы с чемпионствами ЦСКА полную реорганизацию судейского корпуса, ровно такие же грешные, как конкуренты.

Но Уткин давит на то, что «Зенит» именно здесь и сейчас опережает остальных в изворотливости и в желании использовать влияние. Правд Василий Вячеславович, или нет – решать каждому индивидуально. Тут не суд, ведь «империя зла» — титул, а не обвинительный приговор. Допустим, империя зла, дальше что?

А дальше ответственность за ситуацию. Российский футбол будет в темном и дурно пахнущем месте годами, а «Зенит» — один из тех, кто не спешил выбираться. Значит, тоже виноват, ведь имел власть и деньги, чтобы строить именно бизнес. Но проще оставаться лучшим среди плохо организованных конкурентов.

Когда почти все — безнаказанные грешники, то нет лимита на грехи, чем многие пользуются. Для монархов, к коим можно причислить самопровозглашенных императоров, работающие законы намного опаснее, чем понятия. Но стратегически такая система хилая, ведь не способна признавать ошибки и развиваться.