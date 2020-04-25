Главный скандал недели. Голландцы обнулились

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вчера, 10:06

На «Соккер.ру» - о спорном решении KNVB прервать футбольный сезон.

Что произошло в высшей и второй лиге Нидерландов?

- Эредивизие и Эрстедивизие не доиграют – таково официальное решение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB);

- в отличие от бельгийцев, которые лишь заявили о желании обнулиться, голландцы пошли дальше и приняли решение, хотя на дворе лишь апрель;

- чемпиона не будет, что случилось впервые с 1945 года. Если всю войну играли, то в год победы – нет, так что случай уникальный;

- при этом голландцы, не распределив места по спортивному принципу, отправляют «Аякс» в квалификацию ЛЧ по пути чемпиона, хотя у них поровну очков с АЗ . Логики нет;

- клубы с третьего по пятое места оказываются в Лиге Европы, хотя шестой в таблице «Утрехт» отстает от соперника на три очка и имеет матч в запасе;

- никто не вылетает. То есть два клуба, что выиграли всего по 4 матча из 26, остаются и получат деньги за выступления в высшей лиге;

- «Камбуур» и «Де Графсхап» — лидеры второй по счету лиги, хотя опережают ближайших конкурентов на 11 и 7 пунктов соответственно, остаются в низшей лиге;

- «Утрехт» пострадал дважды. Мало того, что их лишают шанса выйти в Лигу Европы через чемпионат, так еще и отменили финал Кубка страны, где должны были играть против «Фейеноорда» в Роттердаме.

Почему футбольные чиновники пошли на такой шаг?

- ищите денежный след, если видите категоричное решение. «Fox Sports» отдал все миллионы евро за телевизионные права, невзирая на отмену матчей. Вот чиновники и подумали: плевать на футболистов и клубы, деньги пришли – обнуляемся;

- премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ввел запрет на проведение всех массовых мероприятий в стране до 1 сентября. Разумеется, законных или научных обоснований у такого решения нет совсем – у голландцев не диктатура, запрет уже активно оспаривают в судах;

- представители KNVB испугались брать на себя ответственность – тут их можно понять, при проведении матчей без зрителей заражение коронавирусом спортсменов невозможно исключить. Но манипулируют трагедией – все списали на коронавирус в апреле, хотя впереди четыре месяца до сентября для футбола;

- хотя у властей не было согласия большинства клубов для прекращение сезона (16 клубов из 34 (вторые составы не голосуют) были «за», 9 – «против», 9 – «воздержались»), у них была поддержка «Аякса» и ПСВ . Самые богатые поняли, что матчей со зрителями до конца 2020 года не будет, деньги от американского канала капнули – можно закрывать лавочку.

Почему это глупое решение и большой скандал?

- используют страшную трагедию, причем явно. Генеральный директор ПСВ уже ляпнул, что «наша страна пострадала больше всех», и это обман. Бельгия, Франция, Великобритания и Италия пострадали сильнее. В США все ужасно;

- отмена футбольных матчей до 1 сентября не гарантирует, что заражение прекратится, или 2 сентября станет безопасно играть. Учтите также, что лишили заработка всех спортсменов – все пойдут в суд, ведь не у каждого запасы денег до осени;

- статистика не подтверждает, что паника и истерики работают. В Нидерландах карантин, в Швеции – нет, у первых 1 умерший на 4 000 человек, у вторых – 1 на 5 300 жителей. Получается, скандинавы без карантина пока лучше справились, чем голландцы со всеми запретами;

- надо понимать, что на масштабы пандемии влияют десятки факторов – генетика, возраст населения, природная дисциплинированность (южные корейцы и немцы — красавцы), уровень медицины, количество людей с диабетом, сердечными болезнями и ожирением. Банальное везение – где-то больной заражает двух человек, где-то – 120. Полный запрет всего не значит, что пандемия прекратится, людям нужно работать, чтобы есть – летом ограничения будут постепенно снимать;

- голландцы успешные в финансовом плане, но и прижимистые. ВВП у Нидерландов выше, чем у России, богатая страна. Но одна из причин, почему голландские чиновники отвергли идею играть летом – жадность. У футболистов закончатся контракты, 16 клубов не хотят возни. В УЕФА уже объяснили, что делать, но голландцы умыли руки, ведь канал Мердоков выплатил всю сумму по контракту;

- подтерлись правами человека – в демократических странах сложно запретить мирные собрания людей на долгие месяцы, не нарушив главный закон государства (у большинства это Конституция). Решение без медицинского и научного обоснования запретить спорт без зрителей на четыре месяца оспорят в судах и изменят, ведь грубо нарушает права голландцев на собрания, на перемещение, на труд и так далее;

- подтерлись спортивным принципом. В УЕФА тоже виноваты, что смягчили свою позицию, но все испугались испортить себе репутацию, как узнали, что в Испании пандемия спровоцирована женским феминистическим маршем в Мадриде – когда уже все знали об опасности вируса, а до этого матчами «Валенсии» и «Аталанты». Исследователи выкатили научные отчеты, очагами стали марш и футбол;

- футболисты «Аякса» недоумевают, почему им не отдали титул? Но тут все сложно – у АЗ столько же очков, а в очных матчах эта команда дважды обыграла чемпиона. Нечестно вышло по отношению к Алкмару, ведь разница мячей учитывается в регламенте после всех сыгранных туров. Та же история с «Утрехтом» — не смогут выиграть кубок, не успели сыграть один матч и не попадут в еврокубки. Уже подают в суд;

- также в суд пойдут лидеры второй лиги. Лишаются огромных выплат, а с 2021 года – доходов в дни матчей, ведь рано или поздно, но фанаты вернутся на трибуны, даже страшный испанский грипп, убивший миллионы, не отменил последующие массовые мероприятия в истории человечества, хотя тогда медицина была заметно слабее, чем сейчас, а тот вирус косил чаще молодежь, не стариков;

- скандальность в том, что явно не использовали все опции. АЗ предлагал чемпионский плей-офф. Его можно организовать даже в другой стране – Германии, например;

- решение не поднимать никого в высшую лигу – самое бредовое. То есть АЗ и «Аякс» пошли в ЛЧ , поскольку лидируют, но «Камбуур» и «Де Графсхап» никакого бонуса не получат, хотя тоже лидируют? Чиновники от футбола запутались в своей же системе – нет одинаковых правил для двух лиг;

- учтите, что голландцы хотели объединять чемпионат с бельгийской лигой, им тупо плевать на маленькие клубы. «Аякс» выживет, ведь у них бюджет всего 90 млн евро (меньше, чем у «Зенита» и «Спартака»), и клуб из Амстердама получил свою путевку в ЛЧ . KNVB сейчас плевать на всех, кроме богатых – при объединении лиг им не нужны все 18 клубов;

- кстати, о ЛЧ и ЛЕ . Учтите, что УЕФА планирует квалификации, как обычно, и если матчи пройдут в августе, то получим абсурдную ситуацию – «Аякс» и АЗ уедут в Германию играть матч отбора в группу Лиги чемпионов, участники ЛЕ – свои матчи, но голландского болельщика лишат хотя бы короткого чемпионского плей-офф на территории не обязательно Нидерландов. Даже румыны хотят сыграть в Анталии;

- ситуация дикая, поскольку запрет на массовые мероприятия не значит, что голландские власти до сентября не разрешат ремонты дорог, где работники целый день трудятся рядом друг с другой, службы в церквях, где толпы, или не откроют, например, торговые центры. Получится, что сыграть матч без зрителей, где все участники протестированы до и после игры на коронавирус – нельзя, а запустить за день тысячи людей в торговый центр в Амстердаме – можно.

Кстати, футболисты тоже ходят в магазины, и если один из них заразится – занесет вирус в команду, отмена матчей вообще не гарантия. Решение KNVB крайне возмутило многих в Нидерландах, поскольку в стране футбол важен, а его отменили, наплевав не только на спортивный принцип. Учтите также фактор времени – к июлю ситуация может намного улучшиться, как показывает пример Южной Кореи, где 1-2 смерти в день на 52 миллиона человек.

Премьер-министра понять можно – ему проще все запретить, а потом пускай судьи рискуют попасть на первые полосы газет, отменяя явно неконституционные решения. Но футбольные чиновники еще циничнее – завершили сезон досрочно, поскольку им перечислили миллионы от ТВ-канала, а «Аякс» и ПСВ согласны на прекращение сезона. Им тоже так проще – их поддержит УЕФА , у них есть финансовые запасы.

На бедные клубы наплевали, хотя можем увидеть абсурдную картину. Не исключено, что в начале июля в Нидерландах будут фиксировать по 10-20 новых случаев в день и по 1-2 смерти, как у южных корейцев. В Германии к тому времени давно будут играть матчи Бундеслиги. Все голландцы будут ходить на работу, ездить по одним велодорожкам, посещать одни и те же парикмахерские и стоматологические кабинеты, а футбольные матчи без зрителей запретили еще в апреле.

Футбольные чиновники показали свою бесполезность, прикрываясь рассказами о важности борьбы за здоровье. Можно подумать, на сборах футболисты не будут контактировать между собой, а сборы не запретят до сентября, как и тренировки. Никто не скажет правду: если бы владельцы ТВ-прав настояли, то увидели разные плей-офф и финал Кубка. А раз американцы отдали все деньги по невыполненному контракту, то на плебеев, которые кричат о законности и о спортивном принципе, плюнули.