ГлавнаяНовости

Роналду: «Никогда не забывай, откуда ты родом»

вчера, 17:11

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографию на фоне плаката с изображением его родного острова Мадейра.

Никогда не забывай, откуда ты родом. Дом, милый дом.

 Недавно португалец посетил музей своей первой команды.

Все новости
Лучшее из соцсетей: Каррера отмечает день рождения, Салах приготовился к Рамадану
Вчера, 23:30Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии1
Кержаков опубликовал очередную пародию на обложку известной группы
Вчера, 11:22 ФотоКомментарии17
Варди покрасил волосы в синий цвет
23 апреля ВидеоКомментарии18
Дзюба вместе с женой приняли участие в челлендже Игнашевича
22 апреля ВидеоКомментарии20
Неймар показал свою физическую форму, тренируясь в условиях карантина
22 апреля ФотоКомментарии9
Дуглас Коста посоревновался в скорости с картом
21 апреля ВидеоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
abramjan
abramjan ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 23:50
Рассказывает гном как плохо в Аргентине и его дети не хотят там жить...вот и вся разница между гномом и Роном..
рус фан
рус фан
вчера в 20:42
Согласен с Криштиану.
ZjzoRe
ZjzoRe
вчера в 20:25
хорошо, когда фото малой родины - это Неаполь, Мадейра или любой чудесный маленький городок в Европе, где коммунисты не уничтожили ни архитектуру, ни самобытность

а что делать тем у кого в городе единственные "достопримечательности" - это разбитая бетонная набережная, типовой бюст ленина и храм-новодел из вентфасада?
ZjzoRe
ZjzoRe ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 20:22
апхаха вот что за бред? лишь бы сделать выпад в сторону ненавистного футболиста?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 19:45
телепузик
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:01
И это всё его!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:52
А гном даже не знает где у него родина.
112910415
112910415
вчера в 17:46
согласимся
drug01
drug01
вчера в 17:22
Молодец! Всегда спокоен,рад и здоров!!!
Legend 6
Legend 6
вчера в 17:20
Наверное в Марокко собрался?
cevin cigan
cevin cigan ответ Karabal (раскрыть)
вчера в 17:20
Особенно у Рона и его семьи в детстве,знаешь какой "рай" был!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:18
это ты верно говоришь))
Karabal
Karabal
вчера в 17:14
Такую Родину трудно забыть, сплошной рай.
Youngberg
Youngberg
вчера в 17:12
Он никогда и не забывает
AgentART
AgentART
вчера в 17:12
Это стоит учесть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100