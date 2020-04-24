Роналду: «Никогда не забывай, откуда ты родом»

Лучшее из соцсетей: Каррера отмечает день рождения, Салах приготовился к Рамадану Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Российские тренеры за рубежом. Кто, где, когда, чего добились? Отечественные специалисты никогда не работали в чемпионатах «Большой пятерки»,