Роналду: «Никогда не забывай, откуда ты родом»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографию на фоне плаката с изображением его родного острова Мадейра.
Никогда не забывай, откуда ты родом. Дом, милый дом.
Недавно португалец посетил музей своей первой команды.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографию на фоне плаката с изображением его родного острова Мадейра.
Никогда не забывай, откуда ты родом. Дом, милый дом.
Недавно португалец посетил музей своей первой команды.
а что делать тем у кого в городе единственные "достопримечательности" - это разбитая бетонная набережная, типовой бюст ленина и храм-новодел из вентфасада?
а что делать тем у кого в городе единственные "достопримечательности" - это разбитая бетонная набережная, типовой бюст ленина и храм-новодел из вентфасада?