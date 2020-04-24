Лучшее из соцсетей: Каррера отмечает день рождения, Салах приготовился к Рамадану

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вчера, 23:30

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Бывшему наставнику «Спартака» исполнилось 56 лет!

Форвард «Ливерпуля» приготовился к Рамадану.

Легенда «Зенита» снова косплеит обложки альбомов знаменитых рок-групп. Узнаёте? Подсказка — пластинка была выпущена в 1975 году одной легендарной лондонской группой.

Полузащитник «Локомотива» остается самым стильным футболистом даже в маске.

Хавбек «Ювентуса» довольно неплохо проводит время на карантине в Бразилии.

Защитник «Арсенала» оригинально отметил день рождения — в компании «клонов».

Бразилец знаменит тем, что во всех командах играет роль весельчака. Вероятно, что его одноклубник скучает по одноклубнику — он решил вырастить собственного Луиса.

Иногда в раздевалках команд бывает очень весело, если вы играете в футбол, то может взять этот розыгрыш себе на заметку.

Нападающий ПСЖ решил переквалифицироваться в баскетболиста.

Тренируйтесь дома, но будьте аккуратнее.

Продолжаем ждать лето!

Девушка дня:

Подруга Бена Чилуэлла («Лестер») — Джоанна Чимонидес

Милота дня:

Дочка защитника «Зенита» , которой недавно исполнилось 3 года.

Просто посмотрите на это фото, сейчас такое просто невозможно представить в Италии, а это всего лишь снимок во время ежегодного карнавала в Виареджо.

Впрочем, футбол на планете еще все-таки есть!

Найдите 4 отличия:

Иногда старайтесь уступать своим друзьям.

Если кто-то сможет объяснить, что делает бывший форвард «Арсенала» , то пусть напишет в комментариях.

Сможете повторить?

Бывший форвард «Динамо» живет в Германии и может позволить себе вот такой вечер.

Будем надеяться, что в ближайшее время эпидемия коронавируса прекратится, а тогда и мы с вами тоже сможем сходить на шашлыки!