Лучшее из соцсетей: Каррера отмечает день рождения, Салах приготовился к Рамадану

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Бывшему наставнику «Спартака» Массимо Каррере исполнилось 56 лет!
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах приготовился к Рамадану.
Легенда «Зенита» Александр Кержаков снова косплеит обложки альбомов знаменитых рок-групп. Узнаёте? Подсказка — пластинка была выпущена в 1975 году одной легендарной лондонской группой.
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк остается самым стильным футболистом даже в маске.
Хавбек «Ювентуса» Дуглас Коста довольно неплохо проводит время на карантине в Бразилии.
Защитник «Арсенала» Давид Луис оригинально отметил день рождения — в компании «клонов».
Бразилец знаменит тем, что во всех командах играет роль весельчака. Вероятно, что его одноклубник Пьер-Эмерик Обамеянг скучает по одноклубнику — он решил вырастить собственного Луиса.
Иногда в раздевалках команд бывает очень весело, если вы играете в футбол, то может взять этот розыгрыш себе на заметку.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе решил переквалифицироваться в баскетболиста.
Тренируйтесь дома, но будьте аккуратнее.
Продолжаем ждать лето!
Девушка дня:
Подруга Бена Чилуэлла («Лестер») — Джоанна Чимонидес
Милота дня:
Дочка защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, которой недавно исполнилось 3 года.
Просто посмотрите на это фото, сейчас такое просто невозможно представить в Италии, а это всего лишь снимок во время ежегодного карнавала в Виареджо.
Впрочем, футбол на планете еще все-таки есть!
Найдите 4 отличия:
Иногда старайтесь уступать своим друзьям.
Если кто-то сможет объяснить, что делает бывший форвард «Арсенала» Лукас Подольски, то пусть напишет в комментариях.
Сможете повторить?
Бывший форвард «Динамо» Андрей Воронин живет в Германии и может позволить себе вот такой вечер.
Будем надеяться, что в ближайшее время эпидемия коронавируса прекратится, а тогда и мы с вами тоже сможем сходить на шашлыки!