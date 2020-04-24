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Лучшее из соцсетей: Каррера отмечает день рождения, Салах приготовился к Рамадану

вчера, 23:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий
Обамеянг Пьер-Эмерик
Обамеянг Пьер-Эмерик
Нападающий
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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Бывшему наставнику «Спартака» Массимо Каррере исполнилось 56 лет!

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах приготовился к Рамадану. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mohamed Salah (@mosalah)

Легенда «Зенита» Александр Кержаков снова косплеит обложки альбомов знаменитых рок-групп. Узнаёте? Подсказка — пластинка была выпущена в 1975 году одной легендарной лондонской группой.

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк остается самым стильным футболистом даже в маске.

Хавбек «Ювентуса» Дуглас Коста довольно неплохо проводит время на карантине в Бразилии.

 

Защитник «Арсенала» Давид Луис оригинально отметил день рождения — в компании «клонов».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от David Luiz (@davidluiz_4)

Бразилец знаменит тем, что во всех командах играет роль весельчака. Вероятно, что его одноклубник Пьер-Эмерик Обамеянг скучает по одноклубнику — он решил вырастить собственного Луиса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Иногда в раздевалках команд бывает очень весело, если вы играете в футбол, то может взять этот розыгрыш себе на заметку.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе решил переквалифицироваться в баскетболиста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Тренируйтесь дома, но будьте аккуратнее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

 

Продолжаем ждать лето!

Девушка дня:

Подруга Бена Чилуэлла («Лестер») — Джоанна Чимонидес

Милота дня:

Дочка защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, которой недавно исполнилось 3 года.

Просто посмотрите на это фото, сейчас такое просто невозможно представить в Италии, а это всего лишь снимок во время ежегодного карнавала в Виареджо.

Впрочем, футбол на планете еще все-таки есть!

Найдите 4 отличия:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от beIN SPORTS (@beinsports)

Иногда старайтесь уступать своим друзьям.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Если кто-то сможет объяснить, что делает бывший форвард «Арсенала» Лукас Подольски, то пусть напишет в комментариях.

Сможете повторить? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Petr Cech (@petrcech)

Бывший форвард «Динамо» Андрей Воронин живет в Германии и может позволить себе вот такой вечер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Voronin Andrey (@voroninandrey)   

Будем надеяться, что в ближайшее время эпидемия коронавируса прекратится, а тогда и мы с вами тоже сможем сходить на шашлыки!

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dimagas2
dimagas2
сегодня в 00:28
А торт на куске доски это нафига?
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