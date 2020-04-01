«Локомотив» — «Зенит» 2:2. Мартовский КП выстоял под атакой коронавируса

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Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за март. Напомним, что с ноября конкурс проходит по обновленному регламенту - участники были разбиты на группы, победители которых выявляют лучшего в очной схватке в финальной группе имени Льва Яшина. К сожалению, на сей раз полноценного сражения за трофеи в ней не вышло — по причине отсутствия матчей в конце месяца (причину, думается, объяснять не надо) у участников попросту не было возможности сделать ставки на что-либо. Но несмотря на эти обстоятельства, конкурс прогнозов не был отменен и получил своих триумфаторов по итогам марта. Так как финальный плей-офф не состоялся, победителем стал участник с лучшим показателем в «регулярном сезоне» — это поклонник «Локомотива» Звезда по имени Солнце. Что, кстати, оказалось в полном соответствии с регламентом — ведь в итоговой группе места при равенстве очков (которых у всех оказалось по нулю) распределяются с учетом достижений в предварительных группах.

Вообще стоит отметить, что минувший месяц, в котором футбол оборвался на взлете, оказался отмечен триумфом поклонников «Локомотива» и «Спартака» — сразу по двое его фанатов выиграли свои подгруппы и вышли в двадцатку лучших. «Зенит» и ЦСКА в этот раз оказались позади — делегировали лишь по одному своему фанату в финальную пульку, которая, увы, не состоялась.

Группа Альберта Шестернева - Звезда по имени Солнце (1-е место)

Группа Федора Черенкова - Donner (2-е место)

Группа Никиты Симоняна - ОПС (3-е место)

Группа Олега Протасова (2-е место) - Leha-ha50 (4-е место)

Группа Валерия Воронина - Байкал-38 (5-е место)

Группа Виктора Понедельника - ДСА (6-е место)

Группа Рината Дасаева - VIPded (7-е место)

Группа Константина Бескова - Gruznoff (8-е место)

Группа Альберта Шестернева (2-е место) - Colchoneros (9-е место)

Группа Всеволода Боброва - Беспределов (10-е место)

Группа Игоря Численко - Stiv28 (11-е место)

Группа Валерия Воронина (2-е место) - Павел Амурский (12-е место)

Группа Эдуарда Стрельцова - beefs (13-е место)

Группа Олега Блохина - drug01 (14-е место)

Группа Григория Федотова - ФорвардЪ (15-е место)

Группа Игоря Нетто - LOpp (16-е место)

Группа Юрия Гаврилова - holms918 (17-е место)

Группа Валентина Иванова - Caniggia (18-е место)

Группа Заболотного - Jimmy Jimmy (19-е место)

Примечание: при равенстве баллов в группе Яшина учитывалось общее количество очков в основном конкурсе.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или бейсболка, или футболка. 4-10 места — на выбор бейсболка или футболка. 11-20 места - футболка. А также всем vip-статус на 3 месяца (за первое место — 6 месяцев). Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».

К сожалению, мартовский конкурс Fantasy был отменен, так как все до единого турниры, по которым он игрался, приостановлены. Главный приз — официальный футбольный мяч Лиги чемпионов переносится на май (в случае возобновления матчей). Следите за новостями в хэштеге «fantasy»!