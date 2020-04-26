Худяков: «Общее собрание РПЛ прояснит ситуацию с возобновлением сезона»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что заседание общего собрания клубов РПЛ должно прояснить ситуацию с возобновлением сезона. Общее собрание клубов РПЛ пройдет 27 апреля.

На заседании должно быть понятно, будет ли возобновлен чемпионат или нет. Если это произойдет, то мы бы хотели узнать примерные сроки, когда можно приступить к тренировкам.

Все зависит от ситуации с пандемией, как она будет протекать. Как я думаю, если после майских праздников она пойдет на спад, то это не будет воспрепятствовать чемпионату, и при пустых трибунах можно смело играть. Если будет по-другому, то, возможно, и мы тоже перестанем играть.