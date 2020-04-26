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Худяков: «Общее собрание РПЛ прояснит ситуацию с возобновлением сезона»

сегодня, 13:41

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что заседание общего собрания клубов РПЛ должно прояснить ситуацию с возобновлением сезона. Общее собрание клубов РПЛ пройдет 27 апреля.

На заседании должно быть понятно, будет ли возобновлен чемпионат или нет. Если это произойдет, то мы бы хотели узнать примерные сроки, когда можно приступить к тренировкам.

Все зависит от ситуации с пандемией, как она будет протекать. Как я думаю, если после майских праздников она пойдет на спад, то это не будет воспрепятствовать чемпионату, и при пустых трибунах можно смело играть. Если будет по-другому, то, возможно, и мы тоже перестанем играть.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:44
"На заседании должно быть понятно, будет ли возобновлен чемпионат или нет." И дальше, "все зависит от ситуации с пандемией, как она будет протекать." И что же Вам будет понятно? Заседание, ради заседания. Обычное ППР (посидели, позвиздели, разошлись.) До августа еще времени вагон. Ближе к концу мая заседайте и условно "изобретайте велосипед", опираясь на эпидемиологическую обстановку на тот момент.
Binger
Binger ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 14:43
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 14:34
    Сезон можно завершать. Чемпион известен был ещё до начала чемпионата, когда Дюкова поставили.

    Предлагаю доиграть только кубок без болельщиков.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 14:31
    Надо делать переходной сезон.
    beefs
    beefs
    сегодня в 14:20
    ждем с нетерпением решения
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 14:18
    Надоела эта неопределённость, надо точно решить уже наконец то и признаём действующие результаты ил точные сроки завершения чемпионата. А то катают "вату", для чего непонятно.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 14:12
    Пора уже ослаблять тотальный контроль за гражданами и потихоньку возвращаться к привычной жизни.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 14:10
    Будут лишь декларации о намерениях.
    drug01
    drug01
    сегодня в 14:09
    Ждем очередных решений.....С верху!
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 14:07
    Вирусологи говорят, что у нас чересчур драматизируют ситуацию и посему власти могут дать ослабление.
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 14:04
    Пока Путин перспективы не обозначит, никакой РФС ничего внятного не скажет.
    DanjaG
    DanjaG
    сегодня в 14:00
    Ничего не прояснит, потому как ничего не ясно.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 13:47
    что вы можете прояснить? пока команду не получите от властей так и будете резинкой баловаться)))
    Adepta
    Adepta
    сегодня в 13:45
    Сколько их уже было и толку?
    Binger
    Binger
    сегодня в 13:43
    Сезон нужно доигрывать.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 13:42
    Скорее бы уж...
    Aerobniy
    Aerobniy
    сегодня в 13:41
    Пока ничего не ясно.
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