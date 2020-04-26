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Врач сборной России рассказал, когда возобновится сезон

сегодня, 14:38

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, когда возобновится футбольный сезон РПЛ.

РПЛ и РФС разрабатывают несколько протоколов по возобновлению чемпионата, в ближайшее дни они будут озвучены клубам. Рассматривается вариант доигрывания сезона на стадионах в городах, где эпидемиологическая обстановка будет наиболее благоприятной на момент возобновления. Для РПЛ и РФС главное — минимизация рисков заболевания.

Если мы рассматриваем вариант с возобновлением чемпионата, то мы с коллегами единодушны в том, что это должен быть конец июня. В этом случае с середины мая игроки должны будут сесть на самоизоляцию после официальной проверки на коронавирус. 14 дней должны будут провести на полной самоизоляции, потом опять пройти полный контроль. Только после этого команды будут заезжать на базы и готовиться к возобновлению сезона.

Ранее Безуглов заявил, что все игроки национальной команды соблюдают режим самоизоляции.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:37
Скорее всего пойдем по пути Бельгии и Голландии....
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:22
Новость, которая не новость. Одно и тоже каждый раз рассказывают.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:16
не от них это зависит))
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:08
Ждём с нетерпением
LOpp
LOpp
сегодня в 15:08
Доиграть в одном городе без зрителей
VIPded
VIPded
сегодня в 15:07
Лишь бы доиграли, а когда неважно...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:55
Ещё ни один раз пересмотрят свои прогнозы, решения
Clavан
Clavан
сегодня в 14:53
Это пока предположения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:46
Нужно доиграть в безопасности...
Valeleo
Valeleo
сегодня в 14:40
Дело говорит.
AgentART
AgentART
сегодня в 14:39
Врач сборной это должен знать лучше всех.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:38
Никто точно ничего не знает
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