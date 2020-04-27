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Хохлов: «Не футболисты устанавливают себе зарплату»

сегодня, 14:31

Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что в России футболистам платят слишком большие деньги.

Государству нужно уйти из футбола? Если у нас найдутся желающие сделать все клубы частными… Но, думаю, это невозможно на данный момент.

Считаю, что изначально деньги должны направляться на условную пенсионерку Людмилу Ивановну, и только уже потом, если останутся деньги, на содержание клуба. Получается, что государство плохо влияет на простых граждан, вливая деньги, например, в футбол.

Футболисты слишком много получают? Согласен. В России рынок зарплат перегрет. И у меня вопрос: кто эту зарплату устанавливает? Футболисты? Представим: я владелец клуба и я не хочу платить такую большую зарплату. И если условный футболист Иванов хочет получать миллион рублей, а я знаю, что его максимум — это 500 тысяч, то меня никто не заставит платить ему заветный миллион. У нас хают футболистов, но не они устанавливают зарплату. Они просят или требуют, а платят-то другие люди.

Если у нас есть слабый легионер и он получает большую зарплату, то за это тоже должны нести ответственность. Ведь эти деньги он точно не потратит в России.

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shlomo
shlomo
сегодня в 15:25
Соглашусь с ним...все правильно и по делу...
Q-J-G
Q-J-G ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:20
Бывшие всегда правильные вещи говорят)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:44
Почему у б/у мозги начинают работать лучше, чище, ясно?).
Twisted
Twisted
сегодня в 14:41
Хоть какие то разумные люди в нашем футболе остались
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:40
Не футболисты устанавливают себе зарплату, они говорят МАЛОВАТО будет. Гыгыгы
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:40
Правильные вещи говорит, жаль только толку от этого никакого
DanjaG
DanjaG
сегодня в 14:34
Хохлов совершенно прав.
Clavан
Clavан
сегодня в 14:32
Но много хотят.
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