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Евсеев: «Мытищи — город с большими спортивными традициями»

сегодня, 11:31

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о своем родном городе:

Добрался до буквы М. Мытищи.

Я здесь родился, вырос и живу до сих пор. Москва рядом, не видел смысла переезжать. Разве что со временем перебрался из квартиры в дом.

Мытищи — город с большими спортивными традициями. Помню как в моем детстве все играли в футбол и хоккей во дворах. Я хотел играть в футбол более профессионально и когда мама отвела меня 9-летнего в динамовскую школу, был совершенно счастлив.

Ездил в Москву один, в 25-й школе, где я учился с переменным успехом, относились с пониманием к тому, что уходил иногда пораньше, а приходил попозже. Футбол полностью захватил меня. Даже сны футбольные снились.

В Мытищах было футбольное «Торпедо», игравшее во 2-й лиге. Потом появился хоккейный «Атлант», для которого построили отличный дворец спорта в самом центре города.

Сейчас Мытищи разрослись, строится много домов, облагораживают территорию. Ждём когда сюда дотянут метро. Участок земли уже под это выделен.

Мытищи дали футболу немало игроков и теперь уже тренеров. Рома Шаронов, Олег Пашинин, Виталий Веселов. Шаронов тренировал «Рубин», Пашинин периодически заменяет ушедших с поста главного тренера «Локомотива». Очень неплохо для не самого большого города в стране.

В Мытищах я встретил Таню. Живем с ней душа в душу уже столько лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добрался до буквы М. Мытищи. Я здесь родился, вырос и живу до сих пор. Москва рядом, не видел смысла переезжать. Разве что со временем перебрался из квартиры в дом. Мытищи — город с большими спортивными традициями. Помню как в моем детстве все играли в футбол и хоккей во дворах. Я хотел играть в футбол более профессионально и когда мама отвела меня 9-летнего в динамовскую школу, был совершенно счастлив. Ездил в Москву один, в 25-й школе, где я учился с переменным успехом, относились с пониманием к тому, что уходил иногда пораньше, а приходил попозже. Футбол полностью захватил меня. Даже сны футбольные снились. В Мытищах было футбольное «Торпедо», игравшее во 2-й лиге. Потом появился хоккейный «Атлант», для которого построили отличный дворец спорта в самом центре города. Сейчас Мытищи разрослись, строится много домов, облагораживают территорию. Ждём когда сюда дотянут метро. Участок земли уже под это выделен. Мытищи дали футболу немало игроков и теперь уже тренеров. Рома Шаронов, Олег Пашинин, Виталий Веселов. Шаронов тренировал «Рубин», Пашинин периодически заменяет ушедших с поста главного тренера «Локомотива». Очень неплохо для не самого большого города в стране. В Мытищах я встретил Таню. Живем с ней душа в душу уже столько лет. #спорт #фкуфа #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #мытищи #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

Ранее Евсеев рассказал о своих выступлениях за «Локомотив».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:17
Про себя ни слова, скромничает.
Binger
Binger
сегодня в 13:49
Лучшим спортсменом Мытищ был, конечно, Евсеев.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:21, ред.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:37
Как много евсеева в последнее время....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:32
Не сказал бы
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