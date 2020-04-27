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Фролов: «В России люди нужны для властей в качестве рабов»

сегодня, 14:57

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал, как оценивает действия властей Российской Федерации в период пандемии коронавируса:

Штрафы по пять тысяч. У людей денег нет, сидят без зарплат, и такие штрафы. В Европе этого нет. Я общался со знакомыми из Эстонии. Полиция ходит, но никаких штрафов. Если 2-3 человека собираются, их вежливо просят разойтись. А мы в интернете видим, как наша полиция вежливо просит разойтись: либо заламывают руки, сажают в свою кутузку и увозят, либо по щам надают.

Чипизация? Я так понимаю, правительство к этому и стремится. Мы и так уже все под колпаком. Попробуй не оплатить штраф или налог вовремя – сразу перекрывают банковские счета, могут деньги снять без твоего ведома. Мы и так уже все в компьютерах, в базе данных. Считаю, что они всех хотят держать под колпаком, иначе бы не принимали эти абсурдные законы. Все идет к вакцинации и чипизации. Этому есть много примеров, доказательств. На народ им наплевать. Нужны как рабы, как рабочая сила.

В интернете модно называть то, что сейчас происходит, крепостным правом. То есть законы нас настолько сдавливают и душат – и налогами, и оброками. И только попробуй не заплати. Как во времена крепостного права – у тебя нет никаких прав и свобод, по сути. Ты раб.

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Mangur
Mangur
сегодня в 15:36
В К.Советах з/п сократили? Что это "Водонаеву" из калитки в Навальные потянуло? Верните Жорику грошик.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Groove000 (раскрыть)
сегодня в 15:30
Что случается - все народы одинаковые, с 1905 прошла вечность. Сжечь паспорт, 100 млн китайцев без проблем расползались по миру.
Valeleo
Valeleo
сегодня в 15:29
Сейчас начнется черная полоса у парня.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 15:17
Во многом он прав, я не о заглавие интервью, а о тексте, то, что он сказал.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:17
Он не одинок. Читай ниже).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:16
Буревестник ты наш). Интересно было бы послушать доверенное лицо, рекордсмена. Про Бузову молчу. Этот приоритеты давно расставил). Да. Ещё нацгероя, "льва" так называемого, миллеровского подкормыша).
Аpбитр
Аpбитр ответ астап бендер (раскрыть)
сегодня в 15:11
Добрый день.
Нет, не учитывается.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:11
Фролова походу сильно обидели.
Karabal
Karabal ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:07
И Вадик Евсеев.
4RT
4RT
сегодня в 15:06
Вставай, проклятьем заклеймённый,
Голодный, угнетённый люд!
Groove000
Groove000
сегодня в 15:05
Народ у нас очень терпеливый. Очень. Даже слишком... И все мы знаем, что случается (и случалось), когда он слишком долго терпит...
Igrov
Igrov
сегодня в 15:04
Нечего возразить против его выступления.
makkie
makkie
сегодня в 15:04
Где-то заплакал один Дима Тарасов)
Roman73
Roman73
сегодня в 15:03
Сначала Бог создал государство и власть ,
а потом спохватился , подумал : ведь их надо кому-то кормить !
- и создал им народ, вдогонку .
Так было в России , по крайней мере.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 14:57
Это верно сказано.
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