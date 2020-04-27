Фролов: «В России люди нужны для властей в качестве рабов»

Вратарь «Крыльев Советов» рассказал, как оценивает действия властей Российской Федерации в период пандемии коронавируса:

Штрафы по пять тысяч. У людей денег нет, сидят без зарплат, и такие штрафы. В Европе этого нет. Я общался со знакомыми из Эстонии. Полиция ходит, но никаких штрафов. Если 2-3 человека собираются, их вежливо просят разойтись. А мы в интернете видим, как наша полиция вежливо просит разойтись: либо заламывают руки, сажают в свою кутузку и увозят, либо по щам надают.

Чипизация? Я так понимаю, правительство к этому и стремится. Мы и так уже все под колпаком. Попробуй не оплатить штраф или налог вовремя – сразу перекрывают банковские счета, могут деньги снять без твоего ведома. Мы и так уже все в компьютерах, в базе данных. Считаю, что они всех хотят держать под колпаком, иначе бы не принимали эти абсурдные законы. Все идет к вакцинации и чипизации. Этому есть много примеров, доказательств. На народ им наплевать. Нужны как рабы, как рабочая сила.

В интернете модно называть то, что сейчас происходит, крепостным правом. То есть законы нас настолько сдавливают и душат – и налогами, и оброками. И только попробуй не заплати. Как во времена крепостного права – у тебя нет никаких прав и свобод, по сути. Ты раб.