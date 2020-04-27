Фролов: «Речи Путина по телевизору — это пустословие»

Голкипер «Крыльев Советов» раскритиковал президента России Владимира Путина:

То, что говорит президент по телевизору — это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Вот эти кредитные каникулы — их нет. Президент сказал «надо», но его никто не слушает. У меня люди просят дать денег в долг, кредит. Я говорю: «А как же кредитные каникулы?» Мне отвечают: «Банки требуют еще больше». То есть ты попадаешь на штраф, а денег заплатить нет, потому что нет ни работы, ничего. И что делать?

И таких моментов, где президент говорит одно, а в жизни все по-другому — их миллиард. Когда президент России, национальный лидер говорит — сделать так-то, а по факту ничего не делают, он либо не лидер, либо его не уважают.

Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по ТВ — зло. И в реальной жизни все по-другому.