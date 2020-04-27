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Фролов: «Речи Путина по телевизору — это пустословие»

сегодня, 14:22

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов раскритиковал президента России Владимира Путина:

То, что говорит президент по телевизору — это все пустословие. Реальных дел никаких нет. Вот эти кредитные каникулы — их нет. Президент сказал «надо», но его никто не слушает. У меня люди просят дать денег в долг, кредит. Я говорю: «А как же кредитные каникулы?» Мне отвечают: «Банки требуют еще больше». То есть ты попадаешь на штраф, а денег заплатить нет, потому что нет ни работы, ничего. И что делать?

И таких моментов, где президент говорит одно, а в жизни все по-другому — их миллиард. Когда президент России, национальный лидер говорит — сделать так-то, а по факту ничего не делают, он либо не лидер, либо его не уважают.

Хочется открыть людям глаза: все, что нам говорят по ТВ — зло. И в реальной жизни все по-другому.

Ранее Фролов охарактеризовал Россию в трех словах.

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Все комментарии
Mangur
Mangur ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 15:38
До слиозь. Мощно,уважуха.
Mangur
Mangur ответ 13ROS13 (раскрыть)
сегодня в 15:37
Не играть ему в Барселоне.И в Колхозбахчи не перейти.
Climent
Climent ответ Юрниекс (раскрыть)
сегодня в 15:32
Фролов разве не футболист?
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 15:31
Когда нет футбола..вылезают всякие фроловы..У меня тоже накопилось много вопросов к Путину..но это футбольная ветка..
311
311
сегодня в 15:30
Последим за судьбой мячелова!)
13ROS13
13ROS13
сегодня в 15:26
Единороссы затрут вратаря.
Palex
Palex ответ Mangur (раскрыть)
сегодня в 15:16
Интересно,вот его никто не знает,а он правду сказал.А Путина знают все,а он,все время лжет.
морозз
морозз
сегодня в 15:11
Ха, Фролов проснулся! - у нас давно уже нет России, у нас есть олигархическая страна с марионеточной Властью!
4RT
4RT
сегодня в 15:07
Пустобрёх
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 15:05
всё верно сказал, молодец
makkie
makkie
сегодня в 14:52
Кредитные каникулы только на словах - банки предлагают отсрочку но под больший процент.
Ну и какая тут помощь населению?
Twisted
Twisted
сегодня в 14:44
А то то мы за два десятка лет не поняли кто такой этот президент и чьи интересы он представляет)Сейчас вот оцифровать хотят население чтобы следить за каждым и держать людей в страхе
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:42
Уважуха Фролову за критику гаранта. Гыгыгы
Mangur
Mangur ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 14:39
Точняк.С бабами Фролову на мост не надо выходить.Особенно с украинками.
Илья85
Илья85 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 14:38, ред.
Как минимум ,карьеру он закончил ,этим умозаключением.
Mangur
Mangur
сегодня в 14:37
Кто такой Фролов? Экономист,реформатор шахтёр ,металург или Генеральный Конструктор ? Что он создал или построил? Ничего.Фролов это "актёр" Причем посредственный.Его знают только потому что раз в неделю,после трудовой недели люди приходят отдыхать на стадион. Бузова ,Водонаева ,Фролов это однодневки для развлечения .Но почему то возомнившие себя ЭЛИТОЙ ОБЩЕСТВА.Всё.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 14:36
На лавку его. Разговорился. (Фролова).
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:35
Красава Фролов все четко сказал. Тревожно только теперь за него стало после этих слов, как бы чего не случилось...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:35
Ух ты!!). Далеко пойдет.. или поедет).
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:34
Ну если футболисты об этом заговорили , самая обеспеченная прослойка общества, то что уж говорить о рабочих и колхозниках ?
Похоже при Путине хорошо живут одни пропа5ы , которые постоянно несут путинскую брехню из ТВ.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:33
Все по-другому...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:30
Немного даже не так, получается следующее, когда президент говорит выделить на деле будет отказать, не проверять значит наказать, выдать беспроцентные займы значит оформить с сумасшедшими процентами и так далее.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:28
Молодец Фролов а ведь на 100% прав.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:27
Целиком поддерживаю жто интервью.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 14:24
Это он верно подметил.
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