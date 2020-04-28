«Уфа» показала новый клубный автобус

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сегодня, 05:54

Пресс-служба «Уфы» презентовала в инстаграме новый клубный автобус.

В ходе конкурса на общий дизайн-проект автобуса были получены более 100 разных работ. По результатам обсуждения представителями руководства работа одного из болельщиков была взята за основу дизайна оформления автобуса и была реализована.

Ранее сообщалось о том, что «Уфа» обновит газон на домашнем стадионе.