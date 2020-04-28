«Уфа» показала новый клубный автобус

Пресс-служба «Уфы» презентовала в инстаграме новый клубный автобус.
В ходе конкурса на общий дизайн-проект автобуса были получены более 100 разных работ. По результатам обсуждения представителями руководства работа одного из болельщиков была взята за основу дизайна оформления автобуса и была реализована.
Ранее сообщалось о том, что «Уфа» обновит газон на домашнем стадионе.
а ведь был креативный вариант с картинкой на бортах :
доброе лицо Евсеева на фоне автобуса и его знаменитая реплика на основных языках УЕФА
а ведь был креативный вариант с картинкой на бортах :
доброе лицо Евсеева на фоне автобуса и его знаменитая реплика на основных языках УЕФА