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«Уфа» показала новый клубный автобус

сегодня, 05:54

Пресс-служба «Уфы» презентовала в инстаграме новый клубный автобус.

В ходе конкурса на общий дизайн-проект автобуса были получены более 100 разных работ. По результатам обсуждения представителями руководства работа одного из болельщиков была взята за основу дизайна оформления автобуса и была реализована.

Ранее сообщалось о том, что «Уфа» обновит газон на домашнем стадионе.

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Все комментарии
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 07:30
Сама Уфа и есть автобус
112910415
112910415
сегодня в 07:09
дизайн лишён индивидуальности !
а ведь был креативный вариант с картинкой на бортах :
доброе лицо Евсеева на фоне автобуса и его знаменитая реплика на основных языках УЕФА
shlomo
shlomo
сегодня в 06:50
Пойдет, чтобы перемещаться...
beefs
beefs
сегодня в 06:16
Автобус супер современный
Valeleo
Valeleo
сегодня в 05:55
Автобус как автобус.
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