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Президент FIGC раскритиковал правительство Италии

сегодня, 12:00

Президент FIGC Габриэле Гравина раскритиковал правительство Италии. По его мнению, власти Италии относятся апатично к футболу. 

Недавно стало известно, что в Италии 4 мая частично снимают карантинные меры. Городские парки снова будут открыты, люди смогут бегать по дорожкам, однако индивидуальные занятия на клубных базах будут запрещены как минимум до 18 мая.

Чтобы не рисковать, нам нужно ждать вакцины. По словам ученых, ее не будет до весны 2021 года, и мы не можем просто закрыть все, ожидая, что что-то произойдет. 

Я разочарован незаинтересованностью и апатией к футболу со стороны властей. Мне грустно видеть такое пренебрежение к этому виду спорта, учитывая, что каждые выходные на стадионы приходят 14 млн человек. 

Ранее стало известно, что «Лацио» планирует тренироваться в городских парках Рима.  

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:44
У них критиковать можно а у нас на Фролова всем миром напали.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:31
Правительству виднее, у них на первом месте жизнь и здоровье людей.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:06
Есть за что критиковать...
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