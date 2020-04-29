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Альфонсо Дэвис рассказал, как Алаба помог ему адаптироваться в «Баварии»

сегодня, 13:15

Фланговый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал о своей позиции на поле и партнере по команде Давиде Алаба.

Я горжусь тем, чего достиг, но сейчас думаю, что все это благодаря команде, в которой я играю.

«Бавария» играет хорошо, и у нас есть левый защитник мирового класса, Давид Алаба, который играет рядом со мной и помогает мне.

Я начинал играть на позиции вингера. Сейчас моя позиция — левый защитник. Я получаю удовольствие от каждого момента, но в будущем я все еще вижу себя как левого защитника. Я не представляю, чтобы это изменилось в ближайшее время.

Ранее Дэвис заявил, что хотел бы стать актером.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:23
Надо было негру пузырь поставить.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 13:23
Это хорошо, когда так.
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