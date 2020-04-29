Альфонсо Дэвис рассказал, как Алаба помог ему адаптироваться в «Баварии»

Фланговый защитник «Баварии» рассказал о своей позиции на поле и партнере по команде .

Я горжусь тем, чего достиг, но сейчас думаю, что все это благодаря команде, в которой я играю.

«Бавария» играет хорошо, и у нас есть левый защитник мирового класса, Давид Алаба, который играет рядом со мной и помогает мне.

Я начинал играть на позиции вингера. Сейчас моя позиция — левый защитник. Я получаю удовольствие от каждого момента, но в будущем я все еще вижу себя как левого защитника. Я не представляю, чтобы это изменилось в ближайшее время.