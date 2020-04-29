Демба Ба: «Я думал, что Терри возглавит „Челси“ раньше Лэмпарда»

Бывший нападающий «Челси» , ныне выступающий в чемпионате Турции, признался, что он был удивлен, когда «синие» назначили главным тренером клуба. Ба всегда думал, что менеджером «Челси» станет бывший капитан клуба , ныне работающий помощником главного тренера в «Астон Вилле».

Тогда я видел тренером «Челси» скорее Джона, чем Фрэнка. Но когда я увидел работу, которую он [Лэмпард] проделал в «Дерби Каунтри», я был впечатлен.

Я разговаривал с Гаэлем Клиши [партнер Ба по клубу], который играл с ним в «Манчестер Сити», и он сказал, что когда Фрэнк пришел в клуб, то он сразу понял, что Лэмпард станет отличным тренером.

Я вижу, как он помогает молодым игрокам и придает им большую уверенность. Я не удивлен тем, как молодые футболисты сейчас выступают за «Челси», потому что Фрэнк действительно хорош в этом.