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Демба Ба: «Я думал, что Терри возглавит „Челси“ раньше Лэмпарда»

сегодня, 13:29

Бывший нападающий «Челси» Демба Ба, ныне выступающий в чемпионате Турции, признался, что он был удивлен, когда «синие» назначили Фрэнка Лэмпарда главным тренером клуба. Ба всегда думал, что менеджером «Челси» станет бывший капитан клуба Джон Терри, ныне работающий помощником главного тренера в «Астон Вилле».

Тогда я видел тренером «Челси» скорее Джона, чем Фрэнка. Но когда я увидел работу, которую он [Лэмпард] проделал в «Дерби Каунтри», я был впечатлен.

Я разговаривал с Гаэлем Клиши [партнер Ба по клубу], который играл с ним в «Манчестер Сити», и он сказал, что когда Фрэнк пришел в клуб, то он сразу понял, что Лэмпард станет отличным тренером.

Я вижу, как он помогает молодым игрокам и придает им большую уверенность. Я не удивлен тем, как молодые футболисты сейчас выступают за «Челси», потому что Фрэнк действительно хорош в этом.

Ранее Демба Ба вспомнил ошибку Джеррарда в матче с «Челси».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:36
Наверное Джон ещё не дорос.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:30
Взяли того, кого считали получше.
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