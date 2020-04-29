Министр спорта Италии: «Возобновление Серии А кажется маловероятным»

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора прокомментировал возможное досрочное завершение сезона.

В настоящее время ведутся переговоры между научным комитетом и FIGC , который предоставил медицинский протокол, но его сочли недостаточным.

Я ранее уже говорил, что возобновление тренировок не обязательно означает возобновление сезона. Теперь мне возобновление Серии А кажется всё более маловероятным.

Игроки хотят возобновить тренировки, что совершенно справедливо, но если бы я был президентом клуба, то я бы думал больше о том, как лучше начать следующий сезон.

Франция не станет последний лигой, которая завершила сезон. Эти действия могут подтолкнуть Италию к такому же решению.