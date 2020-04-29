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Министр спорта Италии: «Возобновление Серии А кажется маловероятным»

сегодня, 12:07

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора прокомментировал возможное досрочное завершение сезона.

В настоящее время ведутся переговоры между научным комитетом и FIGC, который предоставил медицинский протокол, но его сочли недостаточным. 

Я ранее уже говорил, что возобновление тренировок не обязательно означает возобновление сезона. Теперь мне возобновление Серии А кажется всё более маловероятным.

Игроки хотят возобновить тренировки, что совершенно справедливо, но если бы я был президентом клуба, то я бы думал больше о том, как лучше начать следующий сезон.

Франция не станет последний лигой, которая завершила сезон. Эти действия могут подтолкнуть Италию к такому же решению.

Ранее президент FIGC раскритиковал правительство Италии.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:41
Никак не могут прийти к общему знаменателю.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:30
Нидерланды, Бельгия, Мексика, Аргентина, Франция....

Кто следующий?
Legend 6
Legend 6
сегодня в 12:23
Ну все, пусть Роналду билет обратно в кассу сдает. Играть наверное не будут.
VIPded
VIPded
сегодня в 12:10
Грустно...(((
SSPZ
SSPZ
сегодня в 12:09
Не кажется, так и есть на самом деле.
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