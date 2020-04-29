Министр спорта Италии: «Возобновление Серии А кажется маловероятным»

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора прокомментировал возможное досрочное завершение сезона.
В настоящее время ведутся переговоры между научным комитетом и FIGC, который предоставил медицинский протокол, но его сочли недостаточным.
Я ранее уже говорил, что возобновление тренировок не обязательно означает возобновление сезона. Теперь мне возобновление Серии А кажется всё более маловероятным.
Игроки хотят возобновить тренировки, что совершенно справедливо, но если бы я был президентом клуба, то я бы думал больше о том, как лучше начать следующий сезон.
Франция не станет последний лигой, которая завершила сезон. Эти действия могут подтолкнуть Италию к такому же решению.
Ранее президент FIGC раскритиковал правительство Италии.
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