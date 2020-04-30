Мэр Ливерпуля: «Нужно завершить сезон, но признать „Ливерпуль“ чемпионом»

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон выступает за досрочное завершение сезона в АПЛ :

Многие люди могут собраться возле «Энфилда», даже если матчи будут проходить без зрителей. Многие не будут уважать наши слова, они придут отпраздновать. Даже если игра будет на нейтральной территории. Понимаю озабоченность полиции этим вопросом. Им было бы тяжело контролировать соблюдение социальной дистанции фанатами «Ливерпуля». Нам трудно остановить людей в парках в хорошую погоду, особенно молодежь. Просим принять во внимание эти слова Правительство и Премьер-Лигу.

Лучше завершить сезон. Речь идет не только о «Ливерпуле». Эта команда заслужила титул, поэтому их должны признать чемпионами. Футбол на втором месте, здоровье первостепенно.