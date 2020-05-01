Защитник «Спартака» Баду: «Расизм есть не только в России»

Защитник «Спартака» рассказал, что сталкивался с проявлением расизма со стороны болельщиков во время одного из матчей ФНЛ .

Вроде бы это было во время моего предпоследнего матча за «Спартак-2». Где-то на 70-й минуте я вдруг услышал обезьянье уханье. Я пошел к арбитру и сказал, что покину поле, если так пойдет и дальше.

Что лично меня удивляло, так это то, что игроки противника подходили ко мне, обнимали и успокаивали. Они пошли к собственным фанатам и потребовали, чтобы они это прекратили.

Лично для меня это сейчас не так уж больно, потому что, видите ли, расизм все-таки такая большая тема, но он есть не только в России. Он везде, будь то Германия, Италия или еще где-то. В этом отношении мы в настоящее время топчемся на месте, чем прогрессируем.