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Защитник «Спартака» Баду: «Расизм есть не только в России»

сегодня, 12:52

Защитник «Спартака» Малкольм Баду рассказал, что сталкивался с проявлением расизма со стороны болельщиков во время одного из матчей ФНЛ.

Вроде бы это было во время моего предпоследнего матча за «Спартак-2». Где-то на 70-й минуте я вдруг услышал обезьянье уханье. Я пошел к арбитру и сказал, что покину поле, если так пойдет и дальше. 

Что лично меня удивляло, так это то, что игроки противника подходили ко мне, обнимали и успокаивали. Они пошли к собственным фанатам и потребовали, чтобы они это прекратили.

Лично для меня это сейчас не так уж больно, потому что, видите ли, расизм все-таки такая большая тема, но он есть не только в России. Он везде, будь то Германия, Италия или еще где-то. В этом отношении мы в настоящее время топчемся на месте, чем прогрессируем.

Баду перешел в «Спартак» в 2019 году. Немецкий защитник тренируется с первой командой красно-белых, но выступает за вторую команду в ФНЛ

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ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 13:28
Итальянский вратарь спартака, купленный за 2,5 ляма для скамейки запасных пердива и ариец Баду купленный за 5 лямов , вызывают восторги у ФНЛ аудитории.
Люди офигивают от того, как Цорн нагрел спартак, а вы говорите расизм...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 13:25
Люди не ухали по обезьяньи, а ахали и охали от мастерства арийца, которого Цорн впарил спартаку за 5 лямов народных евроденег.
Faustello
Faustello
сегодня в 13:22
Люди не ухали, а уха и али от такого волшебного трансферного чуда!!!
VIPded
VIPded
сегодня в 13:21
Увы, пока есть расы и есть в каждой свои идиоты, будет и расизм. И не только со стороны белых...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:19
не нравится вали домой)) а то языка не знают .ведут себя как свиньи и хотят то бы их бедных неженок все жалели и обращали на них внимание)))
RIR68
RIR68
сегодня в 13:15
люди ухали от изумления,
увидев обезьяну в запердивье!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:04
Как задолбали эти нытики...
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