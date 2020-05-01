Президент «Ювентуса»: «Наш клуб твёрдо намерен доиграть нынешний сезон»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что его клуб выступает за возобновление сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Воспользуюсь возможностью, чтобы подчеркнуть один важный момент. Вы все знаете, что я не сторонник общения со СМИ и предпочитаю тишину. Но это может создать прецедент из-за которого позиция «Юве» будет неверно истолкована.