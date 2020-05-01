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Президент «Ювентуса»: «Наш клуб твёрдо намерен доиграть нынешний сезон»

сегодня, 16:46

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что его клуб выступает за возобновление сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Воспользуюсь возможностью, чтобы подчеркнуть один важный момент. Вы все знаете, что я не сторонник общения со СМИ и предпочитаю тишину. Но это может создать прецедент из-за которого позиция «Юве» будет неверно истолкована.

Я заявляю, что «Ювентус» твердо намерен доиграть нынешний сезон. Тренироваться начнем 18 мая, а в июне возобновит матчи, так у нас будет время доиграть сезон с учетом указаний УЕФА и ассоциации европейских клубов.

Помимо «Ювентуса» идею возобновления сезона в Италии поддержали все остальные 19 клубов Серии А. 

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Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 17:07
Правильное решение! Дай бог чтобы так и было и Юве выиграл 9 скудетто! А так же без проблем пошёл в 1\4 ЛЧ!
juvenale
juvenale
сегодня в 17:01
красава
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:58
Доирывать быь справедливее не то, что жабоеды.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:57
похвально)) посмотрим))
beefs
beefs
сегодня в 16:46
играйте сами с собой
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