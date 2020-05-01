Бундеслига отменит рукопожатия и введет изоляцию в гостиницах для игроков

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вчера, 23:19

Бундеслига собирается установить строгие меры тестирования и изоляции для игроков в случае возобновления чемпионата.

Как сообщается, футболисты будут изолированы в гостиницах перед матчами, их будут проверять накануне матчей и выдавать результаты в день игры. Исходя из показателей будет приниматься решение об участии игрока в матче. В отелях перед матчем питание будут доставлять непосредственно в номер, посетители будут запрещены. Команды будут приезжать на стадион на трех клубных автобусах для соблюдения социального дистанцирования. Футболисты будут выходить на поле отдельно, а рукопожатий будут отменены.