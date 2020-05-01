Чемпионат Дании может возобновиться 29 мая

Глава Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Меллер рассказал, что возобновление чемпионата Дании, приостановленного из-за пандемии коронавируса, запланировано на 29 мая.
С середины марта у DBU была стратегия следовать инструкциям властей по ограничениям, чтобы избежать распространения инфекции. Мы придерживаемся этой стратегии. Мы вели себя должным образом и действовали вместе. Мы должны продолжать делать это, чтобы возобновить сезон в безопасных условиях.
Очень важно, чтобы сезон в Суперлиге был возобновлен к 29 мая, чтобы мы могли успешно завершить соревнование. Возобновим турнир, как только получим разрешение правительства. Многие соскучились по футболу. Эта игра может дать людям энтузиазм, необходимый во время кризиса.
Ранее клубы АПЛ подтвердили готовность доиграть нынешний сезон.