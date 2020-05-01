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Чемпионат Дании может возобновиться 29 мая

сегодня, 20:39

Глава Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Меллер рассказал, что возобновление чемпионата Дании, приостановленного из-за пандемии коронавируса, запланировано на 29 мая.

С середины марта у DBU была стратегия следовать инструкциям властей по ограничениям, чтобы избежать распространения инфекции. Мы придерживаемся этой стратегии. Мы вели себя должным образом и действовали вместе. Мы должны продолжать делать это, чтобы возобновить сезон в безопасных условиях.

Очень важно, чтобы сезон в Суперлиге был возобновлен к 29 мая, чтобы мы могли успешно завершить соревнование. Возобновим турнир, как только получим разрешение правительства. Многие соскучились по футболу. Эта игра может дать людям энтузиазм, необходимый во время кризиса.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 21:10
Ещё месяц придётся ждать
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:55
Эта дата более реальная чем 4 или 9 мая.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:50
Они в Швеции спокойно могут доиграть.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:45
Это радует!
Q-J-G
Q-J-G ответ 6kvs66sr6cty (раскрыть)
сегодня в 20:44
Вы ошибаетесь, если он уйдёт, то возвратятся те, кто ушёл из конкурса из-за него, и был бы Конкурс прогнозов с живыми людьми, а не на 80% с клонами Михаила Славнова, но, увы, он не уйдёт, а бывшие участники Конкурса прогнозов не возвратятся......зная, кто он....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:42
Датчане мужики, викинги!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:39, ред.
Отличная новсть, молодцы.
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