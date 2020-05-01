Чемпионат Дании может возобновиться 29 мая

Глава Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Меллер рассказал, что возобновление чемпионата Дании, приостановленного из-за пандемии коронавируса, запланировано на 29 мая.

С середины марта у DBU была стратегия следовать инструкциям властей по ограничениям, чтобы избежать распространения инфекции. Мы придерживаемся этой стратегии. Мы вели себя должным образом и действовали вместе. Мы должны продолжать делать это, чтобы возобновить сезон в безопасных условиях.

Очень важно, чтобы сезон в Суперлиге был возобновлен к 29 мая, чтобы мы могли успешно завершить соревнование. Возобновим турнир, как только получим разрешение правительства. Многие соскучились по футболу. Эта игра может дать людям энтузиазм, необходимый во время кризиса.