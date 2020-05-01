Все 20 клубов Серии А проголосовали за возобновление сезона

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сегодня, 16:21

По информации итальянских СМИ , руководства всех 20 клубов Серии А поддержали идею возобновления сезона, приостановленного из-за коронавируса.

Источник сообщает, что на сегодняшнем собрании лиги, темой которого стал вопрос о правах на трансляцию чемпионата, за продолжение нынешнего сезона высказались все клубы.

Однако отмечается, что правительство Италии откажет в возобновлении сезона, если футбольные чиновники не изменят надлежащим образом свой протокол для обеспечения безопасности игроков во время матчей.

Недавно президент «Лацио» осудил власти Италии за меры по выходу из карантина.