Все 20 клубов Серии А проголосовали за возобновление сезона

По информации итальянских СМИ, руководства всех 20 клубов Серии А поддержали идею возобновления сезона, приостановленного из-за коронавируса.
Источник сообщает, что на сегодняшнем собрании лиги, темой которого стал вопрос о правах на трансляцию чемпионата, за продолжение нынешнего сезона высказались все клубы.
Однако отмечается, что правительство Италии откажет в возобновлении сезона, если футбольные чиновники не изменят надлежащим образом свой протокол для обеспечения безопасности игроков во время матчей.
Недавно президент «Лацио» осудил власти Италии за меры по выходу из карантина.
А вообще лучше останься, Мишаня, ведь если ты уведёшь с конкурса свои полчища, то в нём будет полная скукотишша ибо участников может остаться меньше чем призовых мест
А вообще лучше останься, Мишаня, ведь если ты уведёшь с конкурса свои полчища, то в нём будет полная скукотишша ибо участников может остаться меньше чем призовых мест