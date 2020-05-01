ГлавнаяНовости

Все 20 клубов Серии А проголосовали за возобновление сезона

сегодня, 16:21

По информации итальянских СМИ, руководства всех 20 клубов Серии А поддержали идею возобновления сезона, приостановленного из-за коронавируса.

Источник сообщает, что на сегодняшнем собрании лиги, темой которого стал вопрос о правах на трансляцию чемпионата, за продолжение нынешнего сезона высказались все клубы.

Однако отмечается, что правительство Италии откажет в возобновлении сезона, если футбольные чиновники не изменят надлежащим образом свой протокол для обеспечения безопасности игроков во время матчей.

Недавно президент «Лацио» осудил власти Италии за меры по выходу из карантина.

Все новости
«Рома» поддержала белорусский «Слуцк» и назвала командой недели
Сегодня, 08:30 ФотоКомментарии10
Слухи«Челси» попросил иностранных игроков вернуться в Англию к воскресенью
Вчера, 22:32 Комментарии4
ПСЖ посвятил медработникам свою победу в чемпионате
Вчера, 21:12 Комментарии5
Феллаини согласился помочь «Стандарду» деньгами
Вчера, 16:58 Комментарии0
Витсель просит Феллаини помочь «Стандарду» для сохранения лицензии
Вчера, 16:23 Комментарии1
ПСЖ признают чемпионом Франции
Вчера, 14:17 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:10
говорили то французы тоже единогласно)) потом выяснялось что нет)) посмотрим)) но тенденции в целом радуют))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 16:36
Красавцы ! Глядишь и наши подтянуться ! Лет так через 5 ! ))
6kvs66sr6cty
6kvs66sr6cty
сегодня в 16:34
А славнову всё божья роса - когда совесть раздавали, он за наглостью стоял.
А вообще лучше останься, Мишаня, ведь если ты уведёшь с конкурса свои полчища, то в нём будет полная скукотишша ибо участников может остаться меньше чем призовых мест
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:33
Вот это я понимаю.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:30
Не то что лягушатники, выбрали призёров и по домам...
VIPded
VIPded
сегодня в 16:26
Молодчаги!
shlomo
shlomo
сегодня в 16:22
Молодцы и это не может не радовать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100