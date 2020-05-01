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Клубы АПЛ подтвердили готовность доиграть нынешний сезон

сегодня, 19:43

Клубы английской Премьер-Лиги сегодня обсудили возможные шаги в направлении возобновления нынешнего сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса. АПЛ опубликовала заявление по итогам этой дискуссии.  

В заявлении указывается, что клубы вернутся к тренировкам и играм, только соблюдая указания правительства Великобритании, при участии экспертов в области медицины и после консультаций с футболистами и тренерами. Также отмечается, что клубы подтвердили свою готовность доиграть сезон-2019/20.

Ранее сообщалось, что во Франции досрочно завершили розыгрыш Лиги 1. Чемпионом страны был объявлен ПСЖ.

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Все комментарии
Foxes
Foxes
сегодня в 21:00
Вот это хорошо!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:59
клубу это хорошо)) но важно что скажет правительство)) ждём
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 20:54
Англичанам - зачет!
Французам - позор!
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 20:41
Зачем? РПЛ давно мертва.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 20:40
Позор французам, даже радужная голубятня доигрывать будет. Аха-ха)
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:58
Надо и нам доигрывать. Гыгыгы
VIPded
VIPded
сегодня в 19:58
Вот и правильно!
Сп62
Сп62
сегодня в 19:54
Сейчас Франция будет сгорать от стыда.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:45
Правильное решение, спортивный принцип лучше всего.
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