Клубы АПЛ подтвердили готовность доиграть нынешний сезон

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сегодня, 19:43

Клубы английской Премьер-Лиги сегодня обсудили возможные шаги в направлении возобновления нынешнего сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса. АПЛ опубликовала заявление по итогам этой дискуссии.

В заявлении указывается, что клубы вернутся к тренировкам и играм, только соблюдая указания правительства Великобритании, при участии экспертов в области медицины и после консультаций с футболистами и тренерами. Также отмечается, что клубы подтвердили свою готовность доиграть сезон-2019/20.