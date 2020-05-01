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Прошло 15 лет с первого гола Месси за «Барселону»

сегодня, 21:19

Ровно 15 лет прошлого с дня, когда звезда «Барселоны» Лионель Месси забил свой первый мяч за каталонский клуб.

1 мая 2005 года в матче Ла Лиги против «Альбасете» на «Камп Ноу» Месси вышел на замену. Аргентинец забил свой мяч с передачи Роналдиньо, а «Барселона» одержала победу в той игре.

Месси поделился воспоминаниями об этом моменте с фанатами.

Как быстро летит время… 15 лет! Всех обнимаю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qué rápido pasa el tiempo... ¡15 años! 😅 Abrazo a todos.

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

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Footbolista
Footbolista
сегодня в 22:09
Летит время...15 лет как 1 день...
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 22:05
Рекламируют офсайды Месси когда он деткой был?
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Шатаут (раскрыть)
сегодня в 22:01
Легендами становятся, аха-ха.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
сегодня в 21:56
Константин, зайди в этот раздел и оцени автора и комментарии.

https://m.soccer.ru/blogs/record/1179889/fergyuson-aleks-gvardiola-hosep
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 21:47
Грандиозно. Всего то 15 лет понадобилось инопланетянину, что бы пролететь путь от покорителя Альбасете до короля Осасун, аха-ха)
За это время даже рональдинья спиться успел)
Шатаут
Шатаут
сегодня в 21:46
Так рождаются Легенды... Классно, что мы это застали...
Inquisitor...
Inquisitor...
сегодня в 21:45
В первом случае как раз у Месси не было оффсайда, однако прикормленные пересом судьишки отменили чистый мяч, что не помешало славному каталонскому клубу выиграть эту игру, а затем и чемпионат, оставив мадридский галактический сброд далеко позади...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Apsny (раскрыть)
сегодня в 21:43
Месси не был вне игры,ты же мудрый,зачем так,второй был вне игры но мяча он не коснулся
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:42
хорошее достижение))
shlomo
shlomo
сегодня в 21:42
Добра всем!.....что Вы как пацанчики в песочнице, которые "грызутся" из за количества песка на их территории....ВЫ же мужики!!!!!.....Спасибо этому сайту, что есть КП.... Я на этом сайте был, когда еще даже не было КП и только ради него я ушел на "братский" сайт, где он был...и когда там КП закрыли, я вернулся сюда......Там мы вообще играли за звездочки (не за призы) и ИГРАЛИ,,, Давайте просто ИГРАТЬ!....ради Игры и азарта!....Дай Бог, чтобы КП на этом сайте остался!
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 21:38
Это не футболист....такого больше не будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:34, ред.
Надо бы приз или кубок какой к этому событию приурочить....))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:31
Время неумолимо.
Apsny
Apsny
сегодня в 21:30
Первый гол был со вне игры с передачи все того же Роналдиньо).
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:25
Первый раз не было вне игры но и второй раз точно так же забил.
Нгу,семички и к бабулям,Месси забил,обсуждать,какой он негодяй.
ДСА
ДСА
сегодня в 21:25
Месси вечен, как Ленин.
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