Прошло 15 лет с первого гола Месси за «Барселону»

Ровно 15 лет прошлого с дня, когда звезда «Барселоны» Лионель Месси забил свой первый мяч за каталонский клуб.
1 мая 2005 года в матче Ла Лиги против «Альбасете» на «Камп Ноу» Месси вышел на замену. Аргентинец забил свой мяч с передачи Роналдиньо, а «Барселона» одержала победу в той игре.
Месси поделился воспоминаниями об этом моменте с фанатами.
Как быстро летит время… 15 лет! Всех обнимаю.
https://m.soccer.ru/blogs/record/1179889/fergyuson-aleks-gvardiola-hosep
https://m.soccer.ru/blogs/record/1179889/fergyuson-aleks-gvardiola-hosep
За это время даже рональдинья спиться успел)
За это время даже рональдинья спиться успел)
Нгу,семички и к бабулям,Месси забил,обсуждать,какой он негодяй.
Нгу,семички и к бабулям,Месси забил,обсуждать,какой он негодяй.