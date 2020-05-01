Прошло 15 лет с первого гола Месси за «Барселону»

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сегодня, 21:19

Ровно 15 лет прошлого с дня, когда звезда «Барселоны» забил свой первый мяч за каталонский клуб.

1 мая 2005 года в матче Ла Лиги против «Альбасете» на «Камп Ноу» Месси вышел на замену. Аргентинец забил свой мяч с передачи Роналдиньо, а «Барселона» одержала победу в той игре.

Месси поделился воспоминаниями об этом моменте с фанатами.