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Моуриньо: «Я плакал в машине после поражения от „Баварии“»

сегодня, 13:06
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗакончился после серии пенальти

Бывший наставник «Реала» Жозе Моуриньо вспомнил вылет от «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов-2011/12.

Эта ночь — единственный раз, когда я плакал после футбольного матча. Мы с Каранкой припарковались в машине перед моим домом и плакали. Это было очень тяжело, потому что в том сезоне мы были лучшей командой в Европе.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:55
Дело понятное
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 13:37
Не знаю, Бавария в том противостоянии чуточку лучше смотрелась. Как по мне, их финал заслуженно.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:34
Нарцисс где бы не был везде у него самая лучшая команда, он самый великий, самому то не надоело себя восхвалять?
да и плакал не из-за того, что Бавария проиграла, а из-за того, что он не выиграл.
Мерзкий тип, терпеть не могу таких.....
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:16
Моур в ту злополучную ночь был не один кто горевал......Реал был лучше и должен был выходить в финал! Отличный матч,но не повезло.........
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:15
С Каранкой плакали?)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:14
это значит то что ты не деревянный)
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