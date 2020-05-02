Моуриньо: «Я плакал в машине после поражения от „Баварии“»

Бывший наставник «Реала» вспомнил вылет от «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов-2011/12.

Эта ночь — единственный раз, когда я плакал после футбольного матча. Мы с Каранкой припарковались в машине перед моим домом и плакали. Это было очень тяжело, потому что в том сезоне мы были лучшей командой в Европе.