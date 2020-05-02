Хески: «Из-за коронавируса начал следить за своей диетой»

Бывший нападающий сборной Англии признался, что опасается смертей среди темнокожих игроков АПЛ из-за коронавируса.

Согласно исследованиям, в Англии смертность среди представителей BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства) в два раза выше, чем среди остальных людей.

Я переживаю за всех своих родных, я начал следить за своей диетой и выполнять физические упражнения. Когда ты играешь на профессиональном уровне, то постоянно поддерживаешь форму, а уже после завершения карьеры это совсем не так. Сейчас могу даже сказать, что моя мама здоровее, чем я.