Манчини высказался о привлечении молодых игроков в сборную Италии

1588440780

сегодня, 20:33

Главный тренер сборной Италии обратился к молодым итальянским игрокам. Он отметил, что готов приглашать в сборную даже тех футболистов, которые еще не дебютировали за первую команду своего клуба.

Я говорю вам, молодые игроки, будьте преданными и усердно тренируйтесь. Если у вас есть технические качества и характер, я готов вызвать вас, даже если вы еще не играли за первую команду на клубном уровне. В моем штабе есть люди, которые следят за молодежным чемпионатом Италии, и если кто-то привлечет их внимание, я готов вызвать этих игроков в сборную.

Отметим, что ранее Манчини высказался о возможном возвращении форварда «Брешии» Марио Балотелли в сборную Италии.