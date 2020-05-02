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Манчини высказался о привлечении молодых игроков в сборную Италии

сегодня, 20:33

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини обратился к молодым итальянским игрокам. Он отметил, что готов приглашать в сборную даже тех футболистов, которые еще не дебютировали за первую команду своего клуба.  

Я говорю вам, молодые игроки, будьте преданными и усердно тренируйтесь. Если у вас есть технические качества и характер, я готов вызвать вас, даже если вы еще не играли за первую команду на клубном уровне.

В моем штабе есть люди, которые следят за молодежным чемпионатом Италии, и если кто-то привлечет их внимание, я готов вызвать этих игроков в сборную.  

Отметим, что ранее Манчини высказался о возможном возвращении форварда «Брешии» Марио Балотелли в сборную Италии.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 21:21
вериться с трудом
Газпром Арена
Газпром Арена
сегодня в 20:49
Удачи Тренер! Манчини набрался опыта в Зените, Италия всегда будет одним из фаворитов ближайших международных турниров
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:33
это верно говорит
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