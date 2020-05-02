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Лэмпард: «Мы должны убедиться, что врачи проходят тестирование»

сегодня, 20:01

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард выразил мнение, что футболистов необходимо тестировать на коронавирус, чтобы возобновить сезон.

Если тренировки возобновятся, то в Кобхэме [тренировочная база «Челси»] будет минимум 70-80 человек. Если мы будем регулярно проходить тесты – хорошо.

Но если посмотреть на весь мир – я не знаю, сколько тестов нужно медицинским работникам, людям, которые играют самую важную роль в последнее время. Я не думаю, что будет нормально, если мы не будем убеждены, что тестирование проходят люди на передовой.

Футболу нужно занять свое место.

Ранее защитник «Челси» Антонио Рюдигер выделил деньги больнице, в которой родился.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:06
Они должны тестироваться в первую очередь.
VIPded
VIPded
сегодня в 21:01
Беречься надо серьезно... Удачи Челси!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 20:14
Дело говорит....
drug01
drug01
сегодня в 20:06
Здоровье прежде всего.....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:03
нужно сделать максимум!!
dnf5tsr45udd
dnf5tsr45udd
сегодня в 20:03
Всех надо тестировать.
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