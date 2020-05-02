Лэмпард: «Мы должны убедиться, что врачи проходят тестирование»

Наставник «Челси» выразил мнение, что футболистов необходимо тестировать на коронавирус, чтобы возобновить сезон.

Если тренировки возобновятся, то в Кобхэме [тренировочная база «Челси»] будет минимум 70-80 человек. Если мы будем регулярно проходить тесты – хорошо.

Но если посмотреть на весь мир – я не знаю, сколько тестов нужно медицинским работникам, людям, которые играют самую важную роль в последнее время. Я не думаю, что будет нормально, если мы не будем убеждены, что тестирование проходят люди на передовой.

Футболу нужно занять свое место.