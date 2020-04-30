ГлавнаяНовости

Михайлович: "«Спортинг не выплатил мне компенсацию»

сегодня, 20:30

Синиша Михайлович опроверг информацию, что «Спортинг» выплатил ему 3 млн евро компенсации за досрочное расторжение контракта летом 2018 года:

Спортинг на сегодняшний момент не выплатил мне компенсацию. С того момента, как они признали свою задолженность законной, они больше ничего сделали, только пытались задержать выплату. Я решил написать в УЕФА. Только после этого мне перевели часть денег. Поведение «Спортинга» недопустимо, поэтому если я не получу полную выплату, то снова обращусь в УЕФА. Пойду до конца, даже если их исключат из всех соревнований под эгидой УЕФА.

Напомним, что Михайлович был уволен из «Спортинга» спустя 9 дней после назначения в связи со сменой президента клуба. 

Все новости
Гвардиола, Михелс и Лобановский. Лучшие тренеры в истории
Сегодня, 12:28Станислав Горин в блоге Тренерская доляКомментарии20
Рауль останется на посту главного тренера «Кастильи»
Сегодня, 09:21 Комментарии5
Флик: «Мои амбиции совпадают с амбициями „Баварии“»
Вчера, 15:01 Комментарии4
Олич о назначении Николича: «Его ждут хорошие результаты в „Локомотиве“»
Вчера, 14:42 Комментарии7
Эмери: «Я готов вернуться в Ла Лигу»
Вчера, 14:13 Комментарии6
Хазенхюттль: «После поражения со счетом 0:9 я получил СМС от Фергюсона»
Вчера, 13:34 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:52
За такие вещи нужно наказывать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:43
вот так вот))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100