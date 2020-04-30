Михайлович: "«Спортинг не выплатил мне компенсацию»

опроверг информацию, что «Спортинг» выплатил ему 3 млн евро компенсации за досрочное расторжение контракта летом 2018 года:

Спортинг на сегодняшний момент не выплатил мне компенсацию. С того момента, как они признали свою задолженность законной, они больше ничего сделали, только пытались задержать выплату. Я решил написать в УЕФА . Только после этого мне перевели часть денег. Поведение «Спортинга» недопустимо, поэтому если я не получу полную выплату, то снова обращусь в УЕФА . Пойду до конца, даже если их исключат из всех соревнований под эгидой УЕФА .