Фонсека: «Сделаю всё возможное, чтобы Смоллинг остался в „Роме“»

Наставник «Ромы» заявил, что хочет, чтобы клуб продлил на следующий сезон аренду защитника .

Я сделаю всё возможное, чтобы он остался в «Роме» на следующий сезон. Знаю, что он хочет остаться, посмотрим, что произойдет. Он удивительный человек – очень скромный и профессиональный. Наши болельщики им восхищаются, к тому же он зарекомендовал себя как один из лидеров команды.