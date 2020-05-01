Фонсека: «Сделаю всё возможное, чтобы Смоллинг остался в „Роме“»

Наставник «Ромы» Паулу Фонсека заявил, что хочет, чтобы клуб продлил на следующий сезон аренду защитника Криса Смоллинга.
Я сделаю всё возможное, чтобы он остался в «Роме» на следующий сезон. Знаю, что он хочет остаться, посмотрим, что произойдет. Он удивительный человек – очень скромный и профессиональный. Наши болельщики им восхищаются, к тому же он зарекомендовал себя как один из лидеров команды.
Отметим, что контракт Смоллинга принадлежит «Манчестер Юнайтед». По данным СМИ, МЮ не намерен возвращать игрока в свои ряды. Вероятно, манкунианцы продадут Смоллинга или вновь отправят его в аренду.
Напомним, ранее Фонсека высказался о хавбеке Генрихе Мхитаряне, арендованном «Ромой» у «Арсенала».