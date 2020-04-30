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Гвардиола, Михелс и Лобановский. Лучшие тренеры в истории

вчера, 12:28
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Выборы лучшего наставника помогают «Соккер.ру» описать историю футбола. 

Британское издание «FourFourTwo» выбрало лучших наставников в истории и, разумеется, на первом месте у них оказался местный специалист и менеджер.

При этом сама десятка лучших очень хорошо отражает историю современного футбола, поэтому важно напомнить о вкладе всех из списка в игру, ведь именно тренеры – ее режиссеры и создатели.

10 место. Валерий Лобановский (Украина)

У французов из «France Football» Валерий Васильевич был на шестом месте. Нельзя забывать человека, который раньше многих посмотрел на футбол как на спорт, где важна статистика и объективные показатели. Будь границы открытыми до 90-х, наставник такого калибра мог бы набрать КЕЧ с «Баварией» или «Ливерпулем», но и с киевским «Динамо» получалось побеждать в Европе. Великий наставник без вопросов, может отвечать в этой десятке за физику, как и следующий ветеран. 

9 место. Эрнст Хаппель (Австрия)

Великий австриец поездил по Европе – тренировал в Голландии, Испании, Бельгии, Нидерландах, Германии и в родной Австрии. Эрнст дважды выигрывал КЕЧ с «Фейеноордом» и «Гамбургом», и хотя ряд финалов проиграл – с «Брюгге» или сборной Нидерландов на ЧМ-78, внес заметный вклад в развитие голландского футбола – взял престижный кубок быстрее, чем родился «Аякс», и на протяжении двух десятилетий входил в список сильнейших тренеров планеты. 

8 место. Эленио Эррера (Аргентина, Франция)

Испанец, который родился в Буэнос-Айресе, но рос в Марокко, затем получил французское гражданство. Эленио – Жозе Моуриньо своего времени, известный по развитию «катеначчо». Эту тактику неизменно неправильно трактуют как «автобус» шестидесятых годов, однако на самом деле «Атлетико», «Севилья», «Барселона» и «Интер» у Эрреры умели играть ярко и результативно. У Эрреры 15 значимых трофеев, в том числе 2 победы в КЕЧ, и есть рейтинги тренеров, где он даже выше. Очень яркий был человек, эксцентричный и многогранный. 

7 место. Мэтт Басби (Шотландия)

Честно говоря, замечательный шотландец не подходит этому списку, поскольку его можно определить на 11-е место без проблем. Конечно же, для истории «Манчестер Юнайтед» Басби – величина. Бывший игрок «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» стал великим наставником «красных дьяволов», справился с последствиями мюнхенской катастрофы, выиграл Кубок европейских чемпионов. Но лично Александр Мэттью не в числе наставников, которые меняли футбол тактически и по смыслу. Великий, конечно, но в этой компании все немного сумасшедшие, кроме сэра Басби. Возможно, Венгер, учитывая искренность и дикость его «Арсенала», мог бы претендовать на место в этой десятке – стилистически «канониры» выделяются. 

6. Арриго Сакки (Италия)

Сеньор Сакки придумал современный футбол в конце восьмидесятых годов. Но он настолько гениальный, что организм не выдержал нагрузок тренерской карьеры, поэтому Сакки ушел с большой сцены более двадцати лет тому назад, о нем уже не все юные болельщики слышали. Арриго – создатель «Милана» Берлускони, прекрасный тактик, вице-чемпион мира со сборной Италии, обладатель двух кубков европейских чемпионов, а в похожих рейтингах иногда запрыгивает даже на третье место – по делу, ведь подлинный гений. 

5 место. Хосеп Гвардиола (Испания)

Каталонец в шутку получил в российском сегменте сети прозвище «физрук», но если оценивать серьезно, то речь о человеке, который взял идеи Кройфа и трансформировал в то, чем пользуются абсолютно все ведущие клубы планеты, которые играют в доминирующий футбол. Гвардиола – великий футбольный мыслитель, и хотя в 21 веке каждый шаг человека напоказ, что позволяет перемыть Хосепу все косточки, этот странный романтик сильно повлиял на футбол и многое выиграл. А ведь ему всего 49 лет – может тренировать еще очень долго. 

4 место. Билл Шенкли (Шотландия)

Опять же, при всем уважении к великим британским наставникам, англичане, которые составили этот список, немножко переоценивают своих ребят. С другой стороны, в отличие от наставника МЮ Басби, старался вникать в тактику и подготовил для своего последователя весельчака Боба Пэйсли прекрасную команду. Билл Шенкли заслуживает место в десятке лучших тренеров в истории хотя бы потому, что принял «Ливерпуль» страшненьким, а сделал чемпионским, подготовил к большим победам в Европе. Вряд ли ему стоило отдавать четвертое место, но мистер Шенкли – легенда. 

3 место. Йохан Кройф (Нидерланды)

Пожалуй, можно согласиться с Василием Уткиным, что именно Йохан – величайшая футбольная личность. Просто потому, что Пеле – только форвард, Марадона – только игрок, тренер из него ужасный, Месси и Роналду сильнее как футболисты, чем Йохан, но не настолько умные. Кройф изобрел футбол, будучи худым пареньком из «Аякса» с бутылочкой валерьянки на шее – в качестве талисмана, потом Йохан усовершенствовал систему тотальной игры в сборной, затем поднял с колен «Барселону» как игрок, позже – как тренер. Кройфу все в жизни удавалось, и жаль, что так рано ушел. 

2 место. Ринус Михелс (Нидерланды)

Во многих списках Генерал идет первым, и это логично. Конечно, если забрать у него состав того «Аякса» и особенно Кройфа, то вряд ли бы получилось создать современный футбол, будучи обычным тренером из скромной команды. Однако почти у всех в этом списке были в распоряжении великие команды, поэтому Михелса нельзя принижать из-за того, с кем работал. Ринус и начал прекрасно, и под конец карьеры побаловал Нидерланды большим праздником – победой на Евро-1988. 

1 место. Алекс Фергюсон (Шотландия)

Чем их там в Шотландии кормят, что в десятке лучших тренеров в истории футбола три представителя гордой нации? Конечно, британцы могли выступить скромнее и поставить на первое место Михелса. Если дать право выбирать, то можно было даже схулиганить – поставить первым Кройффа, как человека, который причастен к созданию тотального футбола в качестве играющего тренера «Аякса», и к «тики-таке» — в качестве наставника «Барселоны». Затем можно выделить Сакки и Гвардиолу – если собирать тройку тех, кто выдумал тот футбол, в который играют сейчас почти все лучшие команды планеты. 

Однако если ищем именно менеджера во всех смыслах – руководитель, наставник, спортивный директор одновременно, а не просто великого тактика, то красноносый Дед Мороз – лучший. Сэр Александер Фергюсон был хорош и в «Абердине», и в МЮ, возродил великий клуб, набрал трофеев. Не всегда побеждал, но каждый раз возвращался. Масштаб личности невероятный, вклад в футбол очевидный. Причем сэр Алекс жесткий, но человечный. Когда «Саутгемптон» проиграл «Лестеру» 0:9, то Фергюсон написал сообщение тренеру Хазенхюттлю и смог его приободрить. 

Как видите, сэр Алекс следит за футболом, невзирая на перенесенный инсульт. Мелочи важны в тренерской работе, а внимание к ним у всей десятки – выдающееся. Список неплохо описывает историю современного европейского футбола. Романтики и прагматики, жесткие и требовательные, хитрые и ловкие люди создали игру, по которой сейчас все скучаем. Спасибо им за это! 

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Все комментарии
da da da
da da da
сегодня в 18:02
все по делу,Пеп лучший в истории.
112910415
112910415
сегодня в 08:20
ну, тут никто ни с кем не согласится !
Великий Император
Великий Император
сегодня в 07:19
Смешно очень , Пеп на 5 месте ахахаха , выиграл ЛЧ с помощью Эвребе, в топе нету Моура который выиграл с срелними командами, нету Дель Боске который выиграл 2 ЛЧ с Реалом и кубок мира и кубок Европы со сб Испании, нету Анчелотти , Кройф на3 месте ахэаэаэ
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:49
нет смысла выбирать лучшего среди равных!!!!
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:21
№1 Михелс
№2 Лобановский
№3 Кройф
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 17:26
Валерий Васильевич Алекс Александрович и Йохим Грюмнисавич действительно великие тренеры, их и через 100 лет будут помнить.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 17:16
Лобановский ниже Гвардиолы, смешно.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:14
Вместо твоего Пепа должны были быть Хайнкес, или Зидан
DXTK
DXTK ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:12
видно там же где и Клоппян!!!
DXTK
DXTK
вчера в 17:03
какая то не полная подборка, я бы добавил Брайана Клафа и Жозе Моуриньо.

Два, я бы сказал особенных тренеров своего времени, которые не с фаворитами добивались успеха. особенно касается англичанина ( поднял два скромных клуба Дерби и Форест, которые были аутсайдерами во второй лиге превратил их в фаворитов первого).
бибра
бибра
вчера в 16:40
Карпина не вижу
Q-J-G
Q-J-G ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 15:06
Полностью с Вами согласен, есть такие люди, которые "играя" вторым номером, делают намного больше, чем многие первые номера. Но, когда они становятся первым номером, у их ничего не получается. Но вопрос в другом, Базилевич был не так уж и много с Лобановским в качестве второго тренера.
dimagas2
dimagas2 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 14:48
Ну как сказать,есть люди типа 2-й номер,они справляются с определенными задачами,а на больше их не хватит.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 14:15
Лол, Гвардиола ни капли не романтик, он до мозга костей прагматик.
particular
particular
вчера в 14:06
Даа... Есть тренеры, которые могут только разминку со звёздами провести, а есть такие, которые способны команду середнячков привести к титулам и трофеям...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:55
Уэбб, Эверебе
Q-J-G
Q-J-G ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 13:49
Базилевич не так долго был в тренерском тандеме с Лобановским, Лобановский без Базилевича добился ещё много чего, Базилевич без Лобановского практически ничего, при всём уважении к Базилевичу это факты, которые нельзя не признать
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 13:12
Согласен только с 2-мя первыми + Сакки, остальные спорные и на любителя
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:58
А где алжирян?)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:49
Андрей Шевченко безусловно талант, трудоголик, звезда мировой величины, но при всём уважении к Андрею, если бы не В.В.Лобановский, то мы никогда бы не узнали того Шевченко, которого мы все знали.
dimagas2
dimagas2 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 12:43, ред.
У Лобановского была крутая команда он грубо говоря был как Меркьюри в Квин.
Тренерский штаб был крут. Базилевича по идее вообще никто не помнит,Зеленцов-разработал таблицы нагрузок +- как у космонавтов,Ашенков он вроде это ТТД изобрел.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:35
У каждого из перечисленных тренеров, были разные возможности, уверен, что если бы тренерам, о которых идёт речь, дали команды с теми игроками, с теми возможностями, которые были у В.В.Лобановского, никто бы из них не добился того, чего добился он, что с командой Д.КИЕВ, что со сборной союза. Разве только, Йохан Кройф!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:30
Для меня Валерий Васильевич Лобановский!!!
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