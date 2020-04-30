Гвардиола, Михелс и Лобановский. Лучшие тренеры в истории

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вчера, 12:28

Выборы лучшего наставника помогают «Соккер.ру» описать историю футбола.

Британское издание «FourFourTwo» выбрало лучших наставников в истории и, разумеется, на первом месте у них оказался местный специалист и менеджер.

При этом сама десятка лучших очень хорошо отражает историю современного футбола, поэтому важно напомнить о вкладе всех из списка в игру, ведь именно тренеры – ее режиссеры и создатели.

10 место. Валерий Лобановский (Украина)

У французов из «France Football» Валерий Васильевич был на шестом месте. Нельзя забывать человека, который раньше многих посмотрел на футбол как на спорт, где важна статистика и объективные показатели. Будь границы открытыми до 90-х, наставник такого калибра мог бы набрать КЕЧ с «Баварией» или «Ливерпулем», но и с киевским «Динамо» получалось побеждать в Европе. Великий наставник без вопросов, может отвечать в этой десятке за физику, как и следующий ветеран.

9 место. Эрнст Хаппель (Австрия)

Великий австриец поездил по Европе – тренировал в Голландии, Испании, Бельгии, Нидерландах, Германии и в родной Австрии. Эрнст дважды выигрывал КЕЧ с «Фейеноордом» и «Гамбургом», и хотя ряд финалов проиграл – с «Брюгге» или сборной Нидерландов на ЧМ -78, внес заметный вклад в развитие голландского футбола – взял престижный кубок быстрее, чем родился «Аякс», и на протяжении двух десятилетий входил в список сильнейших тренеров планеты.

8 место. Эленио Эррера (Аргентина, Франция)

Испанец, который родился в Буэнос-Айресе, но рос в Марокко, затем получил французское гражданство. Эленио – Жозе Моуриньо своего времени, известный по развитию «катеначчо». Эту тактику неизменно неправильно трактуют как «автобус» шестидесятых годов, однако на самом деле «Атлетико», «Севилья», «Барселона» и «Интер» у Эрреры умели играть ярко и результативно. У Эрреры 15 значимых трофеев, в том числе 2 победы в КЕЧ , и есть рейтинги тренеров, где он даже выше. Очень яркий был человек, эксцентричный и многогранный.

7 место. Мэтт Басби (Шотландия)

Честно говоря, замечательный шотландец не подходит этому списку, поскольку его можно определить на 11-е место без проблем. Конечно же, для истории «Манчестер Юнайтед» Басби – величина. Бывший игрок «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» стал великим наставником «красных дьяволов», справился с последствиями мюнхенской катастрофы, выиграл Кубок европейских чемпионов. Но лично Александр Мэттью не в числе наставников, которые меняли футбол тактически и по смыслу. Великий, конечно, но в этой компании все немного сумасшедшие, кроме сэра Басби. Возможно, Венгер, учитывая искренность и дикость его «Арсенала», мог бы претендовать на место в этой десятке – стилистически «канониры» выделяются.

6. Арриго Сакки (Италия)

Сеньор Сакки придумал современный футбол в конце восьмидесятых годов. Но он настолько гениальный, что организм не выдержал нагрузок тренерской карьеры, поэтому Сакки ушел с большой сцены более двадцати лет тому назад, о нем уже не все юные болельщики слышали. Арриго – создатель «Милана» Берлускони, прекрасный тактик, вице-чемпион мира со сборной Италии, обладатель двух кубков европейских чемпионов, а в похожих рейтингах иногда запрыгивает даже на третье место – по делу, ведь подлинный гений.

5 место. Хосеп Гвардиола (Испания)

Каталонец в шутку получил в российском сегменте сети прозвище «физрук», но если оценивать серьезно, то речь о человеке, который взял идеи Кройфа и трансформировал в то, чем пользуются абсолютно все ведущие клубы планеты, которые играют в доминирующий футбол. Гвардиола – великий футбольный мыслитель, и хотя в 21 веке каждый шаг человека напоказ, что позволяет перемыть Хосепу все косточки, этот странный романтик сильно повлиял на футбол и многое выиграл. А ведь ему всего 49 лет – может тренировать еще очень долго.

4 место. Билл Шенкли (Шотландия)

Опять же, при всем уважении к великим британским наставникам, англичане, которые составили этот список, немножко переоценивают своих ребят. С другой стороны, в отличие от наставника МЮ Басби, старался вникать в тактику и подготовил для своего последователя весельчака Боба Пэйсли прекрасную команду. Билл Шенкли заслуживает место в десятке лучших тренеров в истории хотя бы потому, что принял «Ливерпуль» страшненьким, а сделал чемпионским, подготовил к большим победам в Европе. Вряд ли ему стоило отдавать четвертое место, но мистер Шенкли – легенда.

3 место. Йохан Кройф (Нидерланды)

Пожалуй, можно согласиться с Василием Уткиным, что именно Йохан – величайшая футбольная личность. Просто потому, что Пеле – только форвард, Марадона – только игрок, тренер из него ужасный, Месси и Роналду сильнее как футболисты, чем Йохан, но не настолько умные. Кройф изобрел футбол, будучи худым пареньком из «Аякса» с бутылочкой валерьянки на шее – в качестве талисмана, потом Йохан усовершенствовал систему тотальной игры в сборной, затем поднял с колен «Барселону» как игрок, позже – как тренер. Кройфу все в жизни удавалось, и жаль, что так рано ушел.

2 место. Ринус Михелс (Нидерланды)

Во многих списках Генерал идет первым, и это логично. Конечно, если забрать у него состав того «Аякса» и особенно Кройфа, то вряд ли бы получилось создать современный футбол, будучи обычным тренером из скромной команды. Однако почти у всех в этом списке были в распоряжении великие команды, поэтому Михелса нельзя принижать из-за того, с кем работал. Ринус и начал прекрасно, и под конец карьеры побаловал Нидерланды большим праздником – победой на Евро-1988.

1 место. Алекс Фергюсон (Шотландия)

Чем их там в Шотландии кормят, что в десятке лучших тренеров в истории футбола три представителя гордой нации? Конечно, британцы могли выступить скромнее и поставить на первое место Михелса. Если дать право выбирать, то можно было даже схулиганить – поставить первым Кройффа, как человека, который причастен к созданию тотального футбола в качестве играющего тренера «Аякса», и к «тики-таке» — в качестве наставника «Барселоны». Затем можно выделить Сакки и Гвардиолу – если собирать тройку тех, кто выдумал тот футбол, в который играют сейчас почти все лучшие команды планеты.

Однако если ищем именно менеджера во всех смыслах – руководитель, наставник, спортивный директор одновременно, а не просто великого тактика, то красноносый Дед Мороз – лучший. Сэр Александер Фергюсон был хорош и в «Абердине», и в МЮ , возродил великий клуб, набрал трофеев. Не всегда побеждал, но каждый раз возвращался. Масштаб личности невероятный, вклад в футбол очевидный. Причем сэр Алекс жесткий, но человечный. Когда «Саутгемптон» проиграл «Лестеру» 0:9, то Фергюсон написал сообщение тренеру Хазенхюттлю и смог его приободрить.

Как видите, сэр Алекс следит за футболом, невзирая на перенесенный инсульт. Мелочи важны в тренерской работе, а внимание к ним у всей десятки – выдающееся. Список неплохо описывает историю современного европейского футбола. Романтики и прагматики, жесткие и требовательные, хитрые и ловкие люди создали игру, по которой сейчас все скучаем. Спасибо им за это!