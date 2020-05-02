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«Краснодар» планирует продать пять легионеров клуба

сегодня, 22:49

«Краснодар» намерен расстаться с группой легионеров.

Как сообщается, до паузы в чемпионате руководители клуба планировали расстаться с защитниками Йоном Гудни Фьолусоном и Урошем Спайичем, полузащитниками Мануэлем Фернандешем и Кайо Пантелеао, а также нападающим Маркусом Бергом. Если боссы «Краснодара» не изменят свое решение, то эти игроки покинут команды в летнее трансферное окно.

Ранее появились слухи о том, что «Краснодар» хотел арендовать форварда ПСЖ Мауро Икарди.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 23:13
свои из Академии футбола уже подросли..
makkie
makkie
сегодня в 23:10
Понабрали деревьев и вторсырья.
Кто такие Фьолусон, Кайо, Спайич... да и Берг с Фернандешем не особо пользу принесли.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 23:09
Летняя распродажа...осталось покупателей найти на бычков...
Faustello
Faustello
сегодня в 23:05
Ну по сути легионеров из за нового лимита планировали сокращать, по фамилиям как то Спаич и Кайо вызывают сомнения.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:50
трудные времена настают))
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