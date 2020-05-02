«Краснодар» планирует продать пять легионеров клуба

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сегодня, 22:49

«Краснодар» намерен расстаться с группой легионеров.

Как сообщается, до паузы в чемпионате руководители клуба планировали расстаться с защитниками и , полузащитниками и , а также нападающим . Если боссы «Краснодара» не изменят свое решение, то эти игроки покинут команды в летнее трансферное окно.