«Краснодар» планирует продать пять легионеров клуба

«Краснодар» намерен расстаться с группой легионеров.
Как сообщается, до паузы в чемпионате руководители клуба планировали расстаться с защитниками Йоном Гудни Фьолусоном и Урошем Спайичем, полузащитниками Мануэлем Фернандешем и Кайо Пантелеао, а также нападающим Маркусом Бергом. Если боссы «Краснодара» не изменят свое решение, то эти игроки покинут команды в летнее трансферное окно.
Ранее появились слухи о том, что «Краснодар» хотел арендовать форварда ПСЖ Мауро Икарди.
Кто такие Фьолусон, Кайо, Спайич... да и Берг с Фернандешем не особо пользу принесли.
Кто такие Фьолусон, Кайо, Спайич... да и Берг с Фернандешем не особо пользу принесли.