«Спартак» предложит Соболеву контракт на 4 года с зарплатой 1,2 млн евро

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сегодня, 14:27

По информации источника, «Спартак» готовит нападающему контракт на улучшенных условиях. Напомним, ранее появилась информация, что московский клуб с большой долей вероятности выкупит Соболева у «Крыльев Советов».

Сообщается, что контракт будет рассчитан на 4 года, а зарплата составит 1,2 млн евро. Сумма трансфера за 23-летнего форварда составит 4,5 млн евро.

В составе «Спартака» Соболев сыграл в 4 матчах, в которых отметился двумя ассистами.