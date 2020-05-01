«Спартак» предложит Соболеву контракт на 4 года с зарплатой 1,2 млн евро

По информации источника, «Спартак» готовит нападающему Александру Соболеву контракт на улучшенных условиях. Напомним, ранее появилась информация, что московский клуб с большой долей вероятности выкупит Соболева у «Крыльев Советов».
Сообщается, что контракт будет рассчитан на 4 года, а зарплата составит 1,2 млн евро. Сумма трансфера за 23-летнего форварда составит 4,5 млн евро.
В составе «Спартака» Соболев сыграл в 4 матчах, в которых отметился двумя ассистами.
По слухам, Зобнин тоже с 1,5 млн начинал, а сейчас получает за 3 млн (опять же по слухам). Аналогично и по Джикии.
Если Соболев будет хорошо играть, увеличить з/п не проблема. Хотя в условиях кризиса, думаю, многим придётся пойти на уступки...
По слухам, Зобнин тоже с 1,5 млн начинал, а сейчас получает за 3 млн (опять же по слухам). Аналогично и по Джикии.
Если Соболев будет хорошо играть, увеличить з/п не проблема. Хотя в условиях кризиса, думаю, многим придётся пойти на уступки...
Да этот факт общеизвестный, так называемый Михаил Славнов! Eго клоны неоднократно
выкладывали многие юзеры с точностью до 100%, как узнал, что он создал ещё, да так и
узнал, что появились новые его клоны, после Конкурса прогнозов, в котором я его
сбросил с первого-второго места! В принципе на Ваш вопрос мне, ответил юзер
nkdzsmvvv95z, единственное, что могу добавить к его комментарию, что это только
небольшая часть его клонов, которые он имеет в наличии. Определять его клоны не
сложно, это он ранее шифровался! Понимая свою безнаказанность, он в последние месяцы действует в наглую, не шифруясь... Так в наглую, как comdiv в случае с котом
Эльмотом, когда даже несмотря на то, что я выложил скрин, в котором видно, что это
один и тот же юзер, он написал в КП прогнозов модератору:
Comdiv
25.04.2020, 09:23, редактировал 25.04.2020, 09:36
Прошу оградить меня от игрока VAN ARM, не честно играющего в конкурсе и занимающегося клеветой с помощью своих клонов..
конкурс_прогнозов
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Cсылка Караул! Из игнора
Мой комментарий со скрин-это клевета, его комментарий, где он пишет, что VAN ARM и я это одно и тоже лицо, это не клевета. Хотя я не имею отношения к этому юзеру......
И ещё, в подтверждение того факта, что моя информация соответствует действительности, его комментарий- comdiv? который он удалил, понимая, что допустил оплошность, выдав себя, кто он есть на самом деле, и написав точно такой же комментарий, как кот Эльмот через несколько минут в Конкурсе Прогнозов, но без первого предложения, из-за которого он и удалил этот комментарий:
020 23:34
Пирло: «Не хотел бы тренировать молодежные команды»
Для VAN ARMa (он же Younberg, блокирует всех, чтобы его не минусовали).Так и обращайтесь к Михаилу Славнову, которого что-то и не видно на сайте, наверное, ваши чудные первые комментарии затмили. А чем вы лучше Славнова, одни скандалы и ругань? А пока свободен.
конкурс_прогнозов
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Удален пользователем Comdiv 21.04.2020 23:37:32
Блокирует всех, чтобы не минусовали... Я блокирую только клоны Михаила Славнова, если comdiv-кот Эльмот не Михаил Славнов, то тогда откуда он знает, что я блокирую все его клоны, как только они появляются в зоне видимости на ОВ.....
Да этот факт общеизвестный, так называемый Михаил Славнов! Eго клоны неоднократно
выкладывали многие юзеры с точностью до 100%, как узнал, что он создал ещё, да так и
узнал, что появились новые его клоны, после Конкурса прогнозов, в котором я его
сбросил с первого-второго места! В принципе на Ваш вопрос мне, ответил юзер
nkdzsmvvv95z, единственное, что могу добавить к его комментарию, что это только
небольшая часть его клонов, которые он имеет в наличии. Определять его клоны не
сложно, это он ранее шифровался! Понимая свою безнаказанность, он в последние месяцы действует в наглую, не шифруясь... Так в наглую, как comdiv в случае с котом
Эльмотом, когда даже несмотря на то, что я выложил скрин, в котором видно, что это
один и тот же юзер, он написал в КП прогнозов модератору:
Comdiv
25.04.2020, 09:23, редактировал 25.04.2020, 09:36
Прошу оградить меня от игрока VAN ARM, не честно играющего в конкурсе и занимающегося клеветой с помощью своих клонов..
конкурс_прогнозов
Скрыть (Вы выбрали игнорирование сообщений этого пользователя)
Cсылка Караул! Из игнора
Мой комментарий со скрин-это клевета, его комментарий, где он пишет, что VAN ARM и я это одно и тоже лицо, это не клевета. Хотя я не имею отношения к этому юзеру......
И ещё, в подтверждение того факта, что моя информация соответствует действительности, его комментарий- comdiv? который он удалил, понимая, что допустил оплошность, выдав себя, кто он есть на самом деле, и написав точно такой же комментарий, как кот Эльмот через несколько минут в Конкурсе Прогнозов, но без первого предложения, из-за которого он и удалил этот комментарий:
020 23:34
Пирло: «Не хотел бы тренировать молодежные команды»
Для VAN ARMa (он же Younberg, блокирует всех, чтобы его не минусовали).Так и обращайтесь к Михаилу Славнову, которого что-то и не видно на сайте, наверное, ваши чудные первые комментарии затмили. А чем вы лучше Славнова, одни скандалы и ругань? А пока свободен.
конкурс_прогнозов
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Удален пользователем Comdiv 21.04.2020 23:37:32
Блокирует всех, чтобы не минусовали... Я блокирую только клоны Михаила Славнова, если comdiv-кот Эльмот не Михаил Славнов, то тогда откуда он знает, что я блокирую все его клоны, как только они появляются в зоне видимости на ОВ.....