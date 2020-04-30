Агент: «„Спартак“ в 2008 году отказался от Дзагоева, выбрав Горбатенко»

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сегодня, 16:41

Агент Марат Хинчагов рассказал, что полузащитник , чьи интересы он представлял ранее, в начале карьеры мог оказаться в «Спартаке» или «Локомотиве».

На Дзагоева выходили все, начиная от «Локомотива». «Спартак», понятное дело, без шансов. «Спартак» знал о Дзагоеве: мы же не только в ЦСКА его предлагали. Там история похожа на историю Жиркова. Все клубы тогда отказались. «Спартак» тогда взял Горбатенко. На самом деле, по мнению всех специалистов, Горбатенко стоял выше Дзагоева по уровню в Тольятти. Тогда «армейцы» взяли и Рыжова, и Власова. В клубе на них были большие планы. Больше, чем на Алана. Дзагу взяли в ЦСКА , потому что настоял Валерий Георгиевич Газзаев.

Также недавно Дзагоев обратился к болельщикам.