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Агент: «„Спартак“ в 2008 году отказался от Дзагоева, выбрав Горбатенко»

сегодня, 16:41

Агент Марат Хинчагов рассказал, что полузащитник Алан Дзагоев, чьи интересы он представлял ранее, в начале карьеры мог оказаться в «Спартаке» или «Локомотиве».

На Дзагоева выходили все, начиная от «Локомотива». «Спартак», понятное дело, без шансов. «Спартак» знал о Дзагоеве: мы же не только в ЦСКА его предлагали. Там история похожа на историю Жиркова. Все клубы тогда отказались. «Спартак» тогда взял Горбатенко. На самом деле, по мнению всех специалистов, Горбатенко стоял выше Дзагоева по уровню в Тольятти. Тогда «армейцы» взяли и Рыжова, и Власова. В клубе на них были большие планы. Больше, чем на Алана. Дзагу взяли в ЦСКА, потому что настоял Валерий Георгиевич Газзаев.

Также недавно Дзагоев обратился к болельщикам.

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ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 17:25
и правильно сделали а ото бы захаркал все поля!!!
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 17:00
Видимо Дзага более подходил под стиль игры ЦСКА, а Георгич смог настоять на своём и в результате парень раскрылся.Честь и хвала Газаеву, что смог рассмотреть то, что другие не увидели.
makkie
makkie
сегодня в 16:55, ред.
Обычная практика - даже Реал и Барса не могут постоянно находить "бриллианты".
Встречаются Кркичи, Хунтелаары и прочие Малкомы.

Дзагоев раскрылся в цска - молодец, хорошо!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 16:50
Судьба не сжалилась над Горбатенко. Вляпался парень. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:42
Чё теперь вспоминать?
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