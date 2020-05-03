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Пое: «​Никакого расизма в Беларуси не встречал»

сегодня, 10:11

Нападающий белорусского клуба «Смолевичи» и сборной Кот-д’Ивуара Жан Пое рассказал о своей жизни в Беларуси.

Когда приехал в Жодино, была хорошая погода, поэтому сперва удивила больше всего еда. Очень много томатов, картошки, впервые попробовал котлеты, борщ. Особенно понравились картошка и котлеты. О Беларуси до приезда ничего не слышал, но знал о России. Что именно? Что Москва очень красивый город, а русские довольно злые. Так говорили по телевизору в Кот-д’Ивуаре.

Близкие, конечно, переживали, что я так далеко уезжаю, но они были готовы к этому. Это футбольная жизнь. Тут очень добрые и спокойные люди, здороваются друг с другом. Бывало, что попадались два-три пьяных человека, которые говорили плохие слова про меня, про цвет кожи. Но вы знаете, это алкаши. Поэтому это не важно.

Никакого расизма здесь не встречал. Иногда люди удивляются, почему я черный, но это не расизм, просто любопытство. Как-то бабушка подошла, попросила потрогать меня и спросила: «А почему грязь не смывается?» Сказал, что это генетика, мы такие с рождения. Она ответила, что первый раз видит черного человека. Но это все было по-доброму.
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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:29
Как часто бывает о расизме начинают говорить только тогда когда уезжают из страны. Хотя будем надеяться, что Жан Пое останется при таком же мнение и после, как покинет Беларусь.
Рассказ про бабушку позабавил, молодец Жан, отнёсся с юмором и пониманием.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:20
У негров по телевизору шалабонят про нас как о злых, каменный век.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:19
Зато изучил слово алкаши.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:18
Негр страсти рассказывает особенно про бабушку и грязь.
drug01
drug01
сегодня в 10:17
Значит будет так всегда
shlomo
shlomo
сегодня в 10:13
Там Батька и этим все сказано
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