Пое: «​Никакого расизма в Беларуси не встречал»

Нападающий белорусского клуба «Смолевичи» и сборной Кот-д’Ивуара Жан Пое рассказал о своей жизни в Беларуси.
Когда приехал в Жодино, была хорошая погода, поэтому сперва удивила больше всего еда. Очень много томатов, картошки, впервые попробовал котлеты, борщ. Особенно понравились картошка и котлеты. О Беларуси до приезда ничего не слышал, но знал о России. Что именно? Что Москва очень красивый город, а русские довольно злые. Так говорили по телевизору в Кот-д’Ивуаре.
Близкие, конечно, переживали, что я так далеко уезжаю, но они были готовы к этому. Это футбольная жизнь. Тут очень добрые и спокойные люди, здороваются друг с другом. Бывало, что попадались два-три пьяных человека, которые говорили плохие слова про меня, про цвет кожи. Но вы знаете, это алкаши. Поэтому это не важно.
Никакого расизма здесь не встречал. Иногда люди удивляются, почему я черный, но это не расизм, просто любопытство. Как-то бабушка подошла, попросила потрогать меня и спросила: «А почему грязь не смывается?» Сказал, что это генетика, мы такие с рождения. Она ответила, что первый раз видит черного человека. Но это все было по-доброму.
Рассказ про бабушку позабавил, молодец Жан, отнёсся с юмором и пониманием.
Рассказ про бабушку позабавил, молодец Жан, отнёсся с юмором и пониманием.