Эвра: «Не боюсь признаться, что я иногда попрошайничал на улице»

Бывший французский футболист вспомнил о своем непростом детстве.

Детство было очень сложным. У меня было много братьев и сестёр, и жить на улице было непросто. Помню, когда мой брат Доминик работал в «Макдоналдcе». Я ходил туда, и во время перерыва он отдавал мне свою еду. Не боюсь признаться, что я иногда попрошайничал. Стоял у магазинов. Когда мимо проходили люди, спрашивал: «Можно мне один евро?» Иногда кто-то давал деньги, иногда — нет. А я просто хотел купить себе что-нибудь поесть.

Это было тяжёлое, но счастливое время. Всегда считал себя счастливчиком. Я бы ничего не менял, всё бы оставил, как было, ведь это сделало из меня того человека, которым я сейчас являюсь. На улицах я многому научился, и это помогло мне стать сильным. Я не жертва.