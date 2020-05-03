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Эвра: «Не боюсь признаться, что я иногда попрошайничал на улице»

сегодня, 09:47

Бывший французский футболист Патрис Эвра вспомнил о своем непростом детстве. 

Детство было очень сложным. У меня было много братьев и сестёр, и жить на улице было непросто. Помню, когда мой брат Доминик работал в «Макдоналдcе». Я ходил туда, и во время перерыва он отдавал мне свою еду. Не боюсь признаться, что я иногда попрошайничал. Стоял у магазинов. Когда мимо проходили люди, спрашивал: «Можно мне один евро?» Иногда кто-то давал деньги, иногда — нет. А я просто хотел купить себе что-нибудь поесть.

Это было тяжёлое, но счастливое время. Всегда считал себя счастливчиком. Я бы ничего не менял, всё бы оставил, как было, ведь это сделало из меня того человека, которым я сейчас являюсь. На улицах я многому научился, и это помогло мне стать сильным. Я не жертва.

Ранее ходили разговоры, что Эвра может начать тренерскую карьеру.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 11:29
Не мог он в детстве просить евро - эту валюту ввели лишь первого января 1999 году, а ему в том году исполнилось 18
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:05
Все негры попрощайничают и никому это не секрет.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:40
А чего здесь бояться или стыдиться? Многие футболисты и спортсмены из других видов спорта вышли из бедных семей. Тут наоборот гордиться надо таким достижением, а ещё больше гордиться надо тем, что когда появились большие деньги они не испортили его. Ведь зачастую бывает когда ничего нет, а потом появляется всё и больших количествах у многих срывает голову и они кидаются во все тяжкие, тем самым губят свою карьеру.
Так, что Патрис не бойся признаваться, а наоборот гордись собой, уважение!!!
Roman73
Roman73
сегодня в 10:32
Что ж, жизнь, как жизнь.
Молодец, без рисовки, не Киркоров какой-нибудь.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:48
От сумы и от тюрьмы, как говориться...
beefs
beefs
сегодня в 09:48
эх, эти воспоминания
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