Матюиди о коронавирусе: «У меня развился психоз»

Полузащитник туринского «Ювентуса» рассказал о своем состоянии, когда был болен коронавирусом.

Это было страшно. У меня развился психоз. Я постоянно переживал из-за того, что может произойти с моими близкими.

Это был новый опыт, к которому мы не были готовы.

Как только я узнал, что результаты моего теста дали положительный результат, я начал переживать за своих друзей, за свою семью.

Надеюсь, что эти времена прошли, и мы сможем вернуться к футболу на стадионах.