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Матюиди о коронавирусе: «У меня развился психоз»

сегодня, 00:05

Полузащитник туринского «Ювентуса» Блез Матюиди рассказал о своем состоянии, когда был болен коронавирусом.

Это было страшно. У меня развился психоз. Я постоянно переживал из-за того, что может произойти с моими близкими.

Это был новый опыт, к которому мы не были готовы.

Как только я узнал, что результаты моего теста дали положительный результат, я начал переживать за своих друзей, за свою семью.

Надеюсь, что эти времена прошли, и мы сможем вернуться к футболу на стадионах.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 00:23
Главное сидеть дома .
И будет всем счастье .
Zozuig
Zozuig
сегодня в 00:21
От такого может запросто.
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