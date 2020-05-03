Матюиди о коронавирусе: «У меня развился психоз»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Блез Матюиди рассказал о своем состоянии, когда был болен коронавирусом.
Это было страшно. У меня развился психоз. Я постоянно переживал из-за того, что может произойти с моими близкими.
Это был новый опыт, к которому мы не были готовы.
Как только я узнал, что результаты моего теста дали положительный результат, я начал переживать за своих друзей, за свою семью.
Надеюсь, что эти времена прошли, и мы сможем вернуться к футболу на стадионах.
И будет всем счастье .
И будет всем счастье .