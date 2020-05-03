Дармиан: «В Англии к Погба относятся слишком негативно»

Защитник «Пармы» поддержал полузащитника МЮ .

Поль был счастлив, что смог вернуться в МЮ . Он действительно заботится об успехах команды. Погба — потрясающий футболист, но даже у таких игроков могут быть периоды, когда они не так хороши. Я думаю, что настоящей «проблемой» Поля в МЮ стала цена, которую клуб заплатил за него, поэтому у людей к нему такие высокие требования.

Многие говорят, что Погба не играет в полную силу, но могу уверенно сказать, что он полностью выкладывался на каждой тренировке. Думаю, что в Англии к Погба относятся слишком негативно.