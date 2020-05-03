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Дармиан: «В Англии к Погба относятся слишком негативно»

сегодня, 16:50

Защитник «Пармы» Маттео Дармиан поддержал полузащитника МЮ Поля Погба.

Поль был счастлив, что смог вернуться в МЮ. Он действительно заботится об успехах команды. Погба — потрясающий футболист, но даже у таких игроков могут быть периоды, когда они не так хороши. Я думаю, что настоящей «проблемой» Поля в МЮ стала цена, которую клуб заплатил за него, поэтому у людей к нему такие высокие требования.

Многие говорят, что Погба не играет в полную силу, но могу уверенно сказать, что он полностью выкладывался на каждой тренировке. Думаю, что в Англии к Погба относятся слишком негативно. 

Напомним, что итальянец выступал за МЮ с 2015 по 2019 год. 

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 17:25
Сам виноват.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:14
Купили за бешеные деньги, вот и ждут много
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:09
Как по другому можно относиться к этому зулусу.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:58
А за что к нему относится позитивно.
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